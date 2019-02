Real Madrid La UEFA apunta a Sergio Ramos Abre expediente disciplinario al capitán blanco por «recibir una amarilla a propósito» en Ámsterdam

El Comité de Disciplina de la UEFA ha comunicado la apertura de un procedimiento disciplinario al defensa madridista Sergio Ramos por "recibir una tarjeta amarilla a propósito", en el partido disputado por el Real Madrid ante el Ajax, en Amsterdam, el último 13 de febrero, de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. La UEFA, el 14 de febrero, ya había anunciado haber abierto una investigación disciplinaria a Sergio Ramos, por las declaraciones realizadas tras el partido ante el Ajax, en las que reconocía haber forzado una tarjeta amarilla.

Tras el encuentro disputado en el Johan Cruyff Arena, Sergio Ramos reconoció ante los medios de comunicación que había forzado la tarjeta amarilla para cumplir el ciclo de sanción, no jugar el partido de vuelta ante el conjunto holandés y afrontar sin amonestación alguna los cuartos de final de la Liga de Campeones, si el Real Madrid se clasifica. "No te voy a mentir y viendo el resultado mentiría si dijera que no es algo que tenía presente. No es por subestimar al rival ni penar que la eliminatoria se ha pasado. Pero en el fútbol toca tomar decisiones complicadas", dijo el jugador del Real Madrid tras el partido de Amsterdam.

Posteriormente, el capitán del conjunto blanco intentó matizar ante otros medios de comunicación y en las redes sociales. Ahora, este martes, la UEFA ha informado la apertura del procedimiento disciplinario a Sergio Ramos, acusado de "recibir una tarjeta amarilla a propósito". El caso, se ha indicado, será tratado por la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA este próximo jueves, 28 de febrero.