Real Madrid ¿Por qué se quiere ir gratis Sergio Ramos? El capitán blanco sorprende a su afición al querer dejar el Madrid por el fútbol chino

El 31 de agosto de 2005 no fue un día más en la carrera de Sergio Ramos, ni tampoco en la presidencia de Florentino Pérez. Aquel último día del mercado estival, el Real Madrid fichaba al defensa más prometedor de la época, en la que sería la primera contratación española del mandatario blanco. 30 millones de euros abonó la entidad de Concha Espina por el canterano del Sevilla, que catorce años después es el capitán y referente del mejor Madrid de su historia junto al del Di Stéfano.

«Ramos fue el primer español que fiché, le tengo un gran cariño y le quiero como a un hijo», dijo Florentino Pérez en su entrevista radiofónica con Onda Cero, en la que negó un debate con malas palabras en el vestuario del Santiago Bernabéu tras la eliminación contra el Ajax: «Hablé con él, sí, y puedo discutir, pero no oí que me dijese que le pagara y se iba. Eso no es verdad».

Héroe de la Décima

Desde aquel episodio, Sergio Ramos no se encuentra cómodo en el club y cree que se le ha tratado de manera injusta, sobre todo por parte del presidente. Una situación que recuerda a la del verano de 2015, cuando el camero quiso irse al United por la lentitud del club a la hora de renovarle el contrato. Entonces, Ramos venía de ser el héroe de la Décima, el título que cambió la historia moderna del Real Madrid, y quería que ese rol quedara reflejado en su nómina, algo que sucedió tras unas semanas tensas con la dirección del club.

Ahora, a su distanciamiento con el presidente se le une de nuevo el tema económico. Por eso su reunión con Florentino durante la pasada semana, en la que le solicitó que le dejará irse gratis para aceptar una millonaria oferta de China: «Se ha dado una importancia que no tiene. No he ido a su casa ni él a la mía, nos hemos reunido en mi oficina. Me pidieron verme y me dijeron que había una oferta muy buena de China pero que no podían pagar traspaso por las nuevas normas de allí a la hora de fichar. Le dije que no podía ser, pero que hablaríamos con el club chino para darle satisfacción. Es imposible que el Real Madrid deje ir a su capitán, del que estamos orgullosos, y que encima se vaya gratis. Crearía un precedente muy peligroso», explica el presidente.

Florentino, sorprendido que esta encuentro haya salido a la luz -«otros jugadores han tenido ofertas y nunca ha trascendido», dijo-, quiso dejar claro que el jugador mejor pagado de la plantilla es Sergio Ramos, a pesar de que se diga insistentemente que no es así y que Bale está por encima del andaluz: «¿Cómo le vamos a engañar diciendo que Gareth gana 12 y que gane 17?. El contrato más alto es el del capitán, pero si viene Maradona lo sería el de Maradona. Tenemos un equilibrio salarial desde el 2000. Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham ganaban lo mismo que Raúl, 6 millones de euros y nunca tuve problemas con ellos. Había tres escalas como ahora y están todos cómodamente instalados».

Extrañeza

En el club blanco, como en un sector de la afición y del fútbol llama la atención que Ramos, con 33 años, capitán del Real Madrid y de la Selección, de repente quiera marcharse a jugar a Asia, abandonando el fútbol de élite cuando aún tiene capacidad de sobra para jugar en él durante tres o cuatro años más. Un interrogante que podría estar edificado, según detallan algunos medios, en unos fallidas inversiones de Sergio que le habrían generado problemas financieros.

Ajeno al ruido mediático, Sergio Ramos regresó ayer de sus mini vacaciones en Miami y La Habana, donde han estado con algunos amigos celebrando su despedida de soltero, y lo hizo con ganas de entrenar y acallar rumores. A media tarde, el capitán del Real Madrid subió un vídeo a sus redes sociales en las que se le vio entrenando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas junto a un recuperado del club blanco, cuando se cumplen casi dos meses de su lesión en el sóleo izquierdo que le ha impedido jugar el último mes y medio de temporada. En el mismo, además, escribió un mensaje de iconos de fuerza junto a un balón y un grito clásico: «Hala Madrid».

Su vuelta a la capital de España servirá para que pueda hablar en persona con Zidane de su idea de futuro antes de que el lunes se incorpore a la concentración de la selección española, que el viernes 7 y el lunes 10 de junio disputa partidos de clasificación para la Eurocopa.