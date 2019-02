Real Madrid Bale: «Zidane y yo no éramos los mejores amigos» El extremo galés habla en una entrevista sobre su nula relación actual con el técnico francés y su suplencia en la última final de Champions

Actualizado: 06/02/2019 11:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Gareth Bale ha concedido una entrevista a la revista británica Four Four Two en la que habló sin pelos en la lengua de su relación con su antiguo entrenador, Zinedine Zidane, asegurando que se trataba de una relación estrictamente profesional: «No me dijo nada de su salida y no he vuelto a hablar con él desde la final. Nuestra relación era buena, pero no diría que éramos mejores amigos. Era una relación normal de profesionales».

Así, el extremo galés asegura que ser suplente en la última final de la Champions, ganada por el Real Madrid al Liverpool, le hizo sentirse muy enfadado con Zidane: «Me sentí realmente frustrado. Había jugado bastante bien desde que volví de la última lesión, marqué cinco goles en los últimos cuatro partidos de Liga y sentía que me merecía estar desde el principio».

Bale jugó la última media hora y marcó dos goles, una reivindicación personal: «No sentía que tuviera algo que demostrar, quería hacerlo por mí y por el equipo. Si juegas cualquier final quieres irte a casa con el trofeo, no importa cómo».