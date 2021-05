Fútbol Sorpresa y tristeza en el Real Madrid por la carta de Zidane El club no iniciará una guerra y tampoco habrá contestación pública. Cero rencor, eterno agradecimiento al francés y mirada puesta en el «ilusionante» futuro

El último día de mayo no ha traído precisamente flores al Real Madrid. El lunes ha amanecido con una carta abierta de Zidane, publicada en el diario AS, en la que explica los motivos de su adiós al club blanco. En ella deja un primer párrafo conciliador y cariñoso hacia la entidad y hacia su ya exjefe y amigo Florentino Pérez, pero después lanza una serie de reproches que han provocado un terremoto de quién precisamente jamás había hecho ni cosquillas.

A nivel deportivo, a Zidane se le puede achacar decisiones erróneas, pero lo que jamás se le puede echar en cara al francés es su intachable comportamiento como persona. Un caballero de los pies a la cabeza que ha defendido siempre al Real Madrid con educación, señorío y elegancia. De ahí, el impacto generado por una carta que nadie se esperaba en el club blanco y que ha provocado un sentimiento de tristeza: «Da pena. Personalmente, creo que ha sido injusto», explica a este periódico una persona del vestuario blanco.

En el club se tiene la sensación que, desde el jueves pasado, día que se oficializó la marcha de Zidane, el francés ha recibido presiones desde su entorno más íntimo para que saliera a defender su figura. Para una buena parte de la opinión pública y del madridismo, Zidane había vuelto a dejar tirado al Madrid, como ya hiciera en 2018, y eso se consideraba injusto. Por eso la gente más cercana a Zidane le ha convencido para que, a través de esta carta, detallara por qué renunció al año de contrato que aún tenía firmado con el Madrid. Una versión de los hechos que era un secreto a voces, pero que puesto en el puño y letra de Zidane suena muy potente.

Lo que no piensa hacer el Madrid es contestar al técnico francés, ni mucho menos iniciar una guerra contra una persona que es leyenda viva del club. No habrá respuesta oficial a la carta de Zidane y, aunque Florentino no esperaba esta misiva pública del francés, su relación de amistad no corre peligro. No vive, ahora mismo, su mejor momento. Eso es obvio, pero el presidente blanco no tiene intención ninguna de cortar una íntima amistad de veinte años. El tiempo, como en muchas situaciones de la vida, sanará estos arañazos y todo volverá a la normalidad. De hecho, al presidente le impactó más la salida de Zidane en 2018 que la este año. Entonces, fue una absoluta sorpresa que pilló en fuera de juego al mandatario blanco. Ahora, podía intuir su adiós a tenor de sus declaraciones públicas de los últimos dos meses. Y ante la carta de Zidane, silencio y respeto. No hay más.

Peso en las decisiones deportivas

Tiene un verano por delante muy complicado el Madrid, a la par que «ilusionante» como especifican en el club, como para enfangarse contra un mito como lo es Zidane. El club blanco entiende que la prioridad es poner en marcha la linea deportiva, estratégica y económica que quiere acometer para darle un nuevo impulso a la entidad y al equipo, y eso implica respetar las decisiones que desde la planta noble se consideren más adecuadas para el Madrid. Seguramente, a Zidane le hubiera gustado tener más peso en el tema de altas, bajas y renovaciones, así como en la totalidad de la medidas deportivas que se van a llevar a cabo de este verano, pero en el Madrid no están por la labor de darle todo el poder al entrenador, se llame o no se llame Zinedine Zidane.

El club blanco quiere tener las riendas de la planificación deportiva, porque esta va ligada a las finanzas y a la estrategia marcada por las personas que dirigen el rumbo del Madrid. Los entrenadores son escuchados, pero entran y salen, como ha sido el caso de Zidane. En esta segunda etapa, hay varios fichajes que llevan su sello, como Mendy, Jovic o el preparador físico Dupont; y ventas y cesiones exigidas por él, como ocurrió con Llorente, Reguilón, Bale u Odegaard. Otra cosa es que Zidane hable de haber perdido la confianza y de no tener el apoyo para construir un proyecto a medio-largo plazo, porque no se le han dado poderes totales en la parcela deportiva.

Ahí, el Madrid es tajante y considera que un entrenador tiene que dedicarse a entrenar, mientras el club le da todo lo que puede darle, aunque no sea lo que ha pedido. Mbappé, Haaland, Kane, Kanté, Pogba... Todos los clubes del mundo querrían reunir en su plantilla a estos jugadores, pero «los entrenadores no entienden que no se pueden fichar a once balones de oro». La economía, y más en tiempos de pandemia, tiene una influencia total en la actual planificación deportiva del Madrid. Quizás esto no llegó a asimilarlo del todo Zidane, pero no hay reproche ninguno. En el Madrid, cero rencor hacia su figura, admiración y agradecimiento, y a mirar hacia adelante para el próximo proyecto.