Real Madrid Zidane explica su adiós: «Me voy porque el club no me da la confianza que necesito» El técnico rompe su silencio y lo hace apuntando a la directiva como causante principal de su adiós al banquillo blanco

Zinedine Zidane ha roto su silencio para explicar su marcha del Real Madrid. Cinco días después de haberse anunciado su adiós al banquillo blanco, el técnico toma la palabra para ofrecer las razones a los aficionados blancos. «Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito», señala el técnico.

«Me voy, pero no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar. En mayo del 2018 me fui porque después de dos años y medio con tantas victorias y tantos trofeos sentía que el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto. Hoy las cosas son diferentes. Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo», ha explicado el francés en una carta abierta publicada en el diario 'AS'.

Es su principal reproche, que apunta en este caso hacia la directiva y la dirección deportiva. «Sé que cuando no ganas te tienes que ir. Pero aquí se ha olvidado una cosa muy importante, se ha olvidado todo lo que he construido en el día a día, lo que he aportado en la relación con los jugadores, con las ciento cincuenta personas que trabajan con y alrededor del equipo», señala crítico.

Sigue en la misma línea Zidane, acusando a los que mandan en el club de filtrar mensajes interesados a la prensa para crear injerencias en la plantilla. «Me dolía muchísimo cuando leía en la prensa, después de una derrota, que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido. Me dolía a mí y a todo el equipo porque estos mensajes filtrados intencionalmente a los medios de comunicación creaban interferencias negativas con la plantilla, creaban dudas y malentendidos. Menos mal que tenía a unos chicos maravillosos que estaban a muerte conmigo», expresa Zidane, lanzando un guiño a la plantilla, su principal sustento y su principal preocupación también como técnico.

Por último, el francés lanza también un dardo a la prensa, a la que le dice que le hubiera gustado recibir más preguntas de fútbol. «Sin pretender criticaros o daros lecciones, me hubiera gustado que las preguntas no fueran siempre dirigidas hacia la polémica, que hubiéramos charlado más a menudo de la pelota y ante todo de los jugadores», apunta Zidane, que no seguirá siendo entrenador del Real Madrid y al que el club busca ya sustituto.