Lopetegui da galones a Varane

Hubo una época en el Real Madrid, durante la primera etapa de la presidencia de Florentino Pérez, en la que se hablaba de un equipo «de Zidanes y Pavones». Se quería destacar esa necesaria convivencia que tiene que haber en el club blanco entre las grandes estrellas y los jóvenes procedentes de la cantera. La misma estrategia vale para hoy, con la salvedad de que resulta complicado encuadrar en uno de los dos grupos a futbolistas de la talla de Raphael Varane (Lille, 25 de abril de 1993), un jugador que no fue formado en La Fábrica, pero que sí vino lo suficientemente joven, con apenas dieciocho años, para ser considerado un «pavón». Y ahora, además, hay quienes lo encuadran en el grupo de las grandes estrellas del balompié mundial.

Esta misma semana, la FIFA ha incluido a Varane entre los once nominados a los premios The Best junto a sus compatriotas Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, el portugués Cristiano Ronaldo, los belgas Eden Hazard y Kevin de Bruyne, el inglés Harry Kane, el argentino Lionel Messi, el croata Luka Modric y el marroquí Mohamed Salah. El mérito de Varane es doble:por un lado, es el único defensa de toda esta lista, que suele incluir centrocampistas y delanteros;y por otro, se trata del único de todos los mencionados que ha ganado este año la Liga de Campeones y la Copa del Mundo.

Apostó por el Madrid

A todos estos éxitos y reconocimientos une ahora Varane una nueva responsabilidad: será el cuarto capitán del equipo, al coger el brazalete que deja Cristiano tras marcharse a la Juventus. Más galones para un jugador que está acostumbrado a coger responsabilidades desde muy joven en el club más exigente del planeta. «El problema de Pepe es haber sido atropellado por Varane, no es fácil para un hombre de 31 años ser atropellado por uno de 19», dijo Jose Mourinho en 2013 en un dardo envenenado hacia su compatriota, pero también como elogio al defensor por el que quedó deslumbrado.

Porque si fue Zidane quien le chivó a Florentino en 2011 que había una joven promesa a la que apenas daban oportunidades en el Lens y quien le convenció para que lo fichara por diez millones de euros, fue Mourinho quien lo puso de titular y también quien se lo quiso llevar al United. Mou puso sobre la mesa una cantidad desorbitada y le ofreció ser el líder de la retaguardia del equipo inglés, pero pudo más el madridismo de Varane:«No es fácil decirle que no a Jose Mourinho, pero tengo un gran proyecto en el Real Madrid. Decidí quedarme porque esto es lo que quiero y porque estoy feliz aquí», afirmó.

No se equivocó Varane, porque en el Madrid ya ha logrado con 25 años un palmarés que para sí querrían la mayoría de jugadores en toda su carrera: cuatro Champions, dos Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.Y la Copa del Mundo lograda en Rusia es el espaldarazo definitivo a la brillante carrera del francés.

En contra de lo que pudiera parecer, la marcha de Zidane se presenta como una buena oportunidad para que Varane vuele por fin solo. Además, Lopetegui confía plenamente en él y en Sergio Ramos para hacer de la retaguardia blanca un auténtico fortín. El técnico vasco ya demostró en el Oporto y en la selección española su obsesión por mantener la portería a cero como garantía de éxito, y está convencido de que el francés aún tiene margen de crecimiento.

Cesión de Theo a la Real

Si Varane es la cara, Theo Hernández representa la cruz en la defensa madridista. El lateral zurdo, que llegó el año pasado procedente del Atlético –hubo para ello que hacer una tregua en el «pacto de no agresión» de la capital– como clara apuesta para que Marcelo tuviera competencia, no aprovechó las oportunidades que le brindó Zidane en su primera temporada en el club blanco. Sin embargo, el cuerpo técnico del Madrid no tira la toalla por él. Lopetegui, después de valorar las distintas opciones, considera que lo mejor en este caso es que sea cedido a un equipo donde pueda contar con minutos y seguir creciendo.

La Real Sociedad es, sin duda, el equipo más interesado, y juegan a favor del club donostiarra las buenas relaciones con la entidad blanca, más aún después de que se ofrecieran facilidades para el fichaje de Odriozola. La cesión de Theo Hernández sería en principio por una sola temporada y sin derecho por parte de la Real a ser comprado a final de curso. La idea es que vuelva el año que viene.