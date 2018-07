Real Madrid Varane: «Me molesta que me digan que tengo que ser como Sergio Ramos» El reciente campeón del mundo con Francia ha destacado su carácter y su perdurabilidad al frente del Real Madrid

Rapahel Varane, defensa del Real Madrid y vigente campeón del mundo con Francia, ha reconocido en una entrevista a L´Equipe que siempre le ha molestado cuando se le ha pedido tener que parecerse a otros jugadores, incluido su compañero de equipo Sergio Ramos.

«Me pone de los nervios ¿acaso le piden a Sergio Ramos tener que ser otro? La gente me acepta como soy. Desde los siete años me dicen que soy un buen chico. Pero tengo carácter», ha afirmado el central al diario francés.

Además ha destacado su «personalidad y su perdurabilidad al frente de un club tan exigente» como el Madrid. «Yo he remado en contra desde pequeño; ahora mi carácter se ha podido ver, pero siempre ha estado ahí. En el descanso de la final del Mundial fui yo quien dijo a los compañeros que había que ser positivos», ha resaltado Varane.

El zaguero galo no ha desaprovechado para ensalzar a Kylian Mbappé, uno de sus compañeros del combinado francés: «He conocido algunos extraterrestres, pero pienso que es la primera vez que encuentro a un joven extraterrestre. Mbappé es un monstruo».