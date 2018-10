Real Madrid Lopetegui admite que no se respeta al Real Madrid: «Es correcto» El técnico señala que está en cabeza de la Liga y tiene todas las opciones para continuar en la Champions y se habla de crisis y dudas

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 05/10/2018 13:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Real Madrid se encuentra en la cabeza de la Liga, junto al Barcelona, y tres malos resultados le han colocado en una situación complicada sin nada que perder y todo por ganar, pues sus opciones continúan intactas en el campeonato español y en la competición europea. Las derrotas frente al Sevilla y el CSKA de Moscú, junto al empate en el derbi, plantean un escenario de final en Vitoria, donde el Alavés sueña con vencer al campeón de Europa mañana a las seis y media de la tarde. Lopetegui corrobora que no se respeta al campeón de Europa, que no se respeta su potencial. Se habla exteriormente incluso de peligro para clasificarse en Europa y en el club opinan que esa visión no se tiene con otros equipos: «Es correcto ese análisis que hace. Sabemos que somos el Real Madrid y todo se magnifica. Estamos, en efecto, en cabeza e la Liga y tenemos claro que vamos a continuar en la Champions».

«Estamos en cabeza de la Liga y tenemos claro que vamos a clasificarnos en la Champions, pero somos el Real Madrid y todo se magnifica»

Lopetegui no podrá contar con Isco, Marcelo y Carvajal. Recupera a Ramos y Bale. Y el objetivo es acabar con las críticas y obtener una victoria que serene el ambiente. «Para nosotros cada partido es una final y Vitoria es una final. El Alavés suma seis partidos sin perder y será un rival difícil. No pensamos en más allá, ahora solo cuenta el partido de Mendizorroza».

Los blancos no han marcado un gol en esos tres últimos encuentros y Mariano está en todas las bocas de quienes claman por recuperar la mayor virtud histórica del Real Madrid, el acierto goleador. Lopetegui piensa que Mariano y Benzema son compatibles y rechaza el binomio Mariano o Karim. No lo admite. Mañana sacarña a todo su arsenal: «Hay que ganar. Tenemos que volver a la victoria. hemos sumado tres partidos sin ganar y queremos acabar con esa mala racha. Merecimos vencer al Atlético, en Moscú merecimos mucho más y hemos jugado bien en casi todos los paridos, menos el primer tiempo de Sevilla».

Es líder de la Liga y escucha que puede peligrar su puesto. Lopetegui es conciso: «No pienso en eso. Los objetivos del club están intactos».

La baja de Carvajal, que estará sin competir seis semanas, concede una oportunidad a Odriozola para afianzarse en la posición de lateral derecho. Reguilón también desea aprovechar su ocasión en el lateral izquierdo. Lopetegui puede jugar con Odriozola y con Nacho en las bandas: «Se han lesionado los dos laterales habituales y tenemos soluciones».