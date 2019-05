Sergio Ramos: «Jugaría gratis en el Real Madrid»

CRÓNICA DIRECTO

Se acabó el cuento chino. Tras la tempestad vuelve la calma. Sergio Ramos habló claro para zanjar el dilema de su futuro y concentrarse en el Real Madrid. El capitán del club dialogó con Florentino Pérez anoche y cerró la crisis. Le preguntamos que se pusiera en el lugar del presidente del Real Madrid v si, en esa hipótesis, dejaría marcharse gratis a un futbolista del nivel de Ramos. El sevillano fue claro. Primero le puso la gota de humor: «Si yo fuera el presidente del Real Madrid me renovaría de por vida. El presidente y yo tenemos una relación de padre e hijo y en esas relaciones siempre hay peleas y discusiones, pero yo siempre he pensado en continuar en el Real Madrid y en retirarme aquí. Al final ha sido una reconciliación entre el presidente y yo».

El líder de la plantilla blanca expuso al presidente de la entidad que se quedaba en el club, que no piensa en las ofertas de China, de Inglaterra y de Italia y que piensa finiquitar su trayectoria profesional en la casa que ama. Es un estandarte del equipo, una leyenda viva de los éxitos de este siglo y no podía marcharse. Se encuentra aún en plenas facultades competitivas y quiere dárselas al club que más quiere. «Yo no he pensado en irme a China y no he pedido la carta de libertad. Me gusta sentirme querido de verdad en este club y pienso que en un equipo hay dos patas que siempre quiero tener bien instaladas: la afición y mi relación con el club. La afición me quiere y me faltaba algo. Hablé con el presidente y todo solucionando. Dialogamos sobre los errores que yo haya podido cometer y que le hayan podido malestar y sobre las cosas que le hayan podido molestar a él de mí».

Zidane respiró tranquilo cuando Florentino Pérez le comunicó ayer que había dialogado con Ramos y todo estaba solucionado. El entrenador tiene a su capitán, al líder que manda dentro y fuera del campo, el hombre que inyecta presión al grupo, que transmite su ambición. «Nunca me quise ir. El asunto de China era una oferta que comenté en privado. El problema era un tema de cariño y ya está solucionado. Todo se acaba hablando. Si yo me voy del Real Madrid será ganando. Tras una temporada nefasta, queremos sacar esto adelante en el nuevo proyecto. No sé cuantos años me quedan de futbol y lo haré por la puerta grande en este club. Después, no se si me iré a China, a Estados Unidos o me quedo aquí de entrenador»».

El central fue sincero al exponer sus pensamientos en estas últimas semanas. «Hablo para aclarar dudas. Siempre que se habla de Ramos es para comentar renovaciones o dinero y eso no es así. Yo jugaría gratis en el Real Madrid». Sus compañeros pidieron que se quede: «Es otro de los motivos para seguir aquí. La afición, la presidencia y los compañeros, que me apoyan».

Ha decidido retirarse en el Real Madrid: «No he hablado con el presidente de contratos ni de dinero. No era el tema. Quiero jugar aquí hasta el cuerpo y al alma aguanten. De la oferta de China a la intención de irme hay un mundo. Quiero ver si puedo jugar tres, cuatro años, los que sean. Y quiero que Florentino Pérez venga a mi boda bien, de verdad, no con cosas pendientes».

Está molesto con lo que se ha dicho de la propuesta china: «Me ha molestado todo, porque la oferta era una cosa privada y se ha sacado a la luz para dar a entender que Ramos solo pide dinero o más años de contrato». Concentró ese malestar en los ataques que recibe cuando renovó: «Cuando renueva Sergio Ramos todo se magnifica, cuando renuevan otros compañeros no se dice nada».

Habló de Hazard como compañero de futuro: «Es un gran jugador. El nuevo equipo me suena bien. Ya verán quienes son los jugadores que vienen». No quiso pronosticar sobre la final de la Champions: Iba con el Liverpool cuando se enfrentó al Barcelona, en la final con el Tottenham no tengo favorito».

Florentino Pérez y Sergio Ramos llevan catorce años de relación directa. El presidente del Real Madrid le fichó cuando era un tornado en el Sevilla, veloz por la banda derecha, potente, capaz de entrar y disparar él mismo. Tenía 19 años cuando fue transferido al Real Madrid en el verano de 2005 por 27 millones de euros,​ convirtiéndose así en el traspaso más caro de la historia por un jugador de su edad. Fue el primer jugador español incorporado al club durante la primera presidencia de Florentino Pérez.

Tras firmar en 2015 un nuevo convenio por cinco años, ese contrato fue ampliado y mejorado en 2017, en reconocimiento a su rendimiento, con una nueva ficha de 12 millones de euros

En el Real Madrid, con 19 años, llegó a compartir vestuario con futbolistas como Zidane, Roberto Carlos, Raúl, Beckham y Ronaldo. Le fue asignado el dorsal número 4. Hasta hoy. Cogió la vacante numérica dejada por el ex-capitán del equipo Fernando Hierro. Respecto a ello, Ramos ya había comentado que «el dorsal que más me gusta es el cuatro, portar el de Fernando Hierro sería un orgullo».

Debutó con la camiseta madridista el 10 de septiembre de 2005, a las órdenes del brasileño Vanderlei Luxemburgo, durante un partido de Liga contra el Celta en el Santiago Bernabéu. Su primer gol lo marcó el 6 de diciembre del mismo año, de cabeza, tras una falta lanzada por Raúl Bravo, ante el Olympiacos griego. En su primera temporada defendiendo la camiseta del Real Madrid hizo seis goles en todas las competiciones.

Hoy, catorce años más tarde, suma cuatro Champions, cuatro Ligas, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y dos Copas del Rey. Líder del equipo desde el adiós del inolvidable Íker Casillas hace cuatro temporadas, aquel año firmó precisamente su penúltimo contrato con el club, en China, en plena gira veraniega. Fue un convenio por cinco campañas. En 2017, tras ganar su tercera Champions personal, luego de decidir la Copa de Europa ganada en 2014 con dos golazos al Bayern en semifinales y «el gol histórico al Atlético en Lisboa», el Real Madrid rubricó un nuevo convenio con el sevillano, que extendía su ficha hasta 2021, con una ficha de 12 millones anuales.

El andaluz posee contrato hasta 2021 con una cláusula de 800 millones de euros. Tiene 33 años y se ha hecho insustituible. Es un líder dentro y fuera del campo. Su gol de cabeza al Atlético en el minuto 93, del que se cumple un lustro, abrió una nueva era legendaria del Real Madrid.

La lesión del sóleo se agravó al querer forzar

A René Ramos no le han gustado nada las malas interpretaciones y los juicios de valor que se han publicado en las últimas horas. Su hermano Sergio se encuentra de vacaciones fuera de España, antes de concentrarse con la selección nacional, y ha visto explotar todo este asunto desde muy lejos. Al capitán, que estaba lesionado en el sóleo izquierdo, no le ha gustado que se dude de su profesionalidad y se diga que no quiso jugar en este final de temporada para eludir la mala racha de resultados. El Real Madrid corrobora que Ramos intentó forzar para reaparecer ante el Athletic y su deseo provocó una lesión aún mayor.