Fútbol Las claves de la caída del Real Madrid La falta de gol, las lesiones o el mal momento de jugadores importantes penalizan gravemente al equipo

Rubén Cañizares

Enviado especial a Moscú Actualizado: 03/10/2018 08:52h

Falta de gol

La clave de todo. Es verdad que el Madrid no ha jugado esta dos últimas semanas como lo hizo en los primeros partidos de Liga y contra la Roma, pero aún así ha generado bastantes ocasiones ante Athletic, Sevilla, Atlético y CSKA, pero sin puntería. En unas ocasiones los palos y en otras las buenas paradas del portero rival y la mala decisión a la hora de rematar están penalizando al equipo blanco, que desde hace once años no acumulaba tres partidos consecutivos sin llevar la pelota a la red contraria.

Mal momento de Benzema y Asensio

Dos de los jugadores llamados a tirar del equipo tras la marcha de Cristiano Ronaldo, algo que sí hicieron hasta mediados de septiembre pero no desde entonces. Lo intentan sin acierto, toman decisiones equivocadas y desaparecen durante muchos minutos. Su irregularidad deja al equipo huérfano de dos de su mejores talentos. Les toca espabilar y ponerse las pilas.

Las lesiones

Como cada temporada, la enfermería del Real Madrid es ya un serio problema para el equipo de Lopetegui. Dos laterales, Marcelo y Carvajal, un medio, Isco, y un delantero, Bale, sufren distintos percances y el equipo nota sus ausencias en todas las líneas. La aparición de Odriozola, Reguilón, Ceballos y Mariano no ha sido suficiente para paliar las bajas. Se echa de menos a los titulares y el fondo de armario no acaba de dar las soluciones adecuadas.

Sin confianza

El gol encajado ante el CSKA muestra debilidad mental. El Madrid no puede cometer un error tan ingenuo a los 80 segundos de un partido, y menos si este viene de las botas de Toni Kroos, uno de sus futbolistas más fiables. Tampoco Varan estuvo acertado en la acción, con una endeble defensa en el mano a mano ante Vlasic. Las continuas protestas al colegiado de Nacho, habitualmente un futbolista muy tranquilo dentro del terreno de juego, muestran también el desquiciamiento y la impotencia del equipo blanco.

Dudas en defensa y rotación en la portería

Lopetegui está ocultando públicamente su modus operandi con los porteros, pero tras la titularidad anoche de Keylor y la habitual de Courtois en Liga, parece claro que la apuesta será por el costarricense en Europa y por el belga en el torneo doméstico, una medida que no acaba de generar confianza absoluta en el equipo, que muestra muchas dudas a la hora de defender, a pesar de que ambos guardametas están respondiendo cuando le toca ser protagonista.