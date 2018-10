Sin gol y en estado de alerta

Rubén Cañizares

@Ruben_Canizares Seguir Actualizado: 02/10/2018 23:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Otro asedio fallido en Moscú

¿Y quién va a meter los cincuenta goles de Cristiano Ronaldo? La pregunta más repetida este verano en el Real Madrid llega a otoño con inquietantes respuestas. Dos años y medio después (abril de 2106, 0-0 ante el City en la ida de semifinales), a cero en Europa y el gol de Asensio, ante el Español, en la jornada cinco de Liga, el último tanto celebrado por los blancos. 319 minutos sin ver portería. Por el camino, una derrota en el Sánchez Pizjuán, un empate contra el Atlético y un sorprendente K.O. frente al CSKA en Champions. Decía Goncharenko, el técnico de los moscovitas, que este era el mejor momento para ganarle al Real Madrid, y la clavó. Como ante el Tottenham la pasada temporada, el Madrid cae en un partido de la primera fase y pone en riesgo no solo el primer puesto del grupo, decisivo a la hora de tener un buen sorteo en octavos, sino la clasificación para los cruces.

Son más de cinco horas de sequía las que acumula el equipo de Lopetegui, descompuesto en las dos últimas semanas, tras la exhibición ante la Roma que ahora ya parece un recuerdo del Paleolítico. Un Madrid sin ideas, sin pólvora y con medio equipo titular en la enfermería. Ayer cayó otro más, Carvajal, con molestias en el gemelo izquierdo. Mañana se sabrá el alcance exacto de la dolencia, en el que es el segundo percance del de Leganés en lo que va de curso. Carvajal ya se perdió por problemas musculares los encuentros de Liga ante el Sevilla y el Español. Un hándicap, el de las lesiones, que cada temporada se repite con mayor frecuencia en el equipo blanco. No era así con la puntería, con Ronaldo enchufándola de todos los colores. Hoy, la falta de gol es un problema capital. Y de los gordos. Repasen si no la acción de ataque del Real Madrid en el minuto 22 de la primera mitad.

Los laterales, al ataque

Lucas, titular ayer por la derecha, se marcha de su oponente con un autopase. El gallego apura hasta la línea de fondo, levanta la cabeza y pone la pelota en el segundo palo, donde llega el canterano Reguilón para controlar y disparar con la zurda. El balón golpea en Mario Fernandes y el rebote acaba en la medialuna del área, donde Carvajal intenta un segundo remate, también con la izquierda, que se marcha por encima del larguero de Akinféev. El lateral izquierdo y el lateral derecho como opciones para llevar el balón a las mallas. Mal asunto ese para el campeón de Europa.

Tampoco pueden servir excusa los tres balones a la madera. Casemiro, con un golpeo con la diestra, Benzema, en un remate de cabeza que expulsó el larguero, y Mariano, ya al final con otro testarazo. La de Benzema, por cierto, fue la única acción destacable, cuyo rendimiento desde San Mamés recuerda al peor Karim de la pasada temporada. Con pocas ideas, desconectado durante muchos minutos, sin mordiente y poco generoso en la presión. Su titularidad innegociable no parece la mejor decisión de Lopetegui, que se pasó todo el mes de julio y agosto pidiendo un nueve por tierra, mar y aire y ahora que lo necesita más que nunca, prefiere utilizarlo como opción de emergencia que como prioridad inicial. Y no se le puede pedir a Mariano que haga en treinta minutos lo que sus compañeros no son capaces de hacer un partido tras otro. Solo la irrupción de Reguilón en el flanco zurdo, canterano que enamoró en pretemporada, se llevó Lopetegui como noticia positiva a la capital de España

Con la derrota en Moscú, las numerosas lesiones y la peligrosa visita a Vitoria del próximo sábado, ante un Alavés que ha empezado la Liga muy fuerte, se abre la primera crisis de la era Lopetegui. Solo hace quince días que el Madrid jugó uno de los mejores fútbol de la década. Inexplicable su caída. Julen tiene trabajo.