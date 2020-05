Real Madrid Un cáncer derrota a Ico Aguilar, el hombre que mejor centraba a Santillana Extremo derecha rápido, de regate fino, envió los mejores pases a su amigo desde 1971 a 1979. Ha muerto en el hospital escuchando la música de los himnos del Real Madrid y del Racing. Dicharachero, decía que el Mundial 78 lo gano Videla

El 11 de mayo, el día que el Real Madrid ganó la sexta Copa de Europa. A la misma hora, de noche, a las diez, sin luz solar, Francisco Aguilar se ha ido de este mundo. Un cáncer era el defensa zurdo que le frenaba desde hacía tiempo, el único que ha podido pararle definitivamente a un extremo rápido, longilíneo, fino, de regate puro y centro excelso para que el portento de Santillana, un cúmulo de riñón, dorsales, cuello y cabeza de oro, acertara con el gol decisivo.

Se ha ido un gran extremo derecha, que militó ocho años en el Real Madrid para alegría de su compañero santanderino, Santillana, que le decía donde colocar el balón. Eran santanderinos, que el término cántabro no se estilaba en aquellos años.

Fue el mejor hombre para explotar la capacidad rematadora de Santillana, sabía dónde y cómo ponerle el balón para que Carlos acertara con el misil de su cuello y el gatillo de su cabeza. Un extremo fino, hábil en la finta y técnico en el centro

No hacía falta que Carlos le dijera nada en realidad. Ico ya sabía cómo y dónde poner la pelota para que Santillana rematara con su potencia letal.

Su esposa Eva, sus hijos Daniel y Virginia, sus nietos Belén y Rodrigo, todos sus familiares y seres queridos estaban ayer a su lado. A las diez. El Real Madrid conquistaba en Heysel la sexta Copa de Europa a esa hora en 1966. En 2020 se nos ha ido uno de los grandes.

Durante sus ocho temporadas en el Real Madrid, desde 1971 a 1979, jugó 190 partidos, marcó 50 goles y ganó cinco Ligas y dos Copas de España. Fue internacional con la selección española. Ico Aguilar ha fallecido a los 71 años de edad. Llegó al club justo cuando se iba Gento, que conquistó también aquella sexta Copa de Europa, del club y particular.

Ha muerto arropado por su familiares, en el hospital de Sanchinarro. Su nombre completo era Francisco Javier Aguilar García, exjugador internacional, extremo del Racing y del Real Madrid. Ese cáncer le ha quitado el balón de sus botas por la banda diestra del Bernabéu y de El Sardinero.

Aguilar era dicharachero, directo, gracioso. Nunca olvidaré cuando me dijo, en 1978: «Argentina no ha ganado el Mundial ,lo ha ganado Videla, está muy claro. Mira la goleada a Perú con seis goles, los que les hacían falta para no caer en la primera fase». Nunca tuvo, Ico, pelos en la lengua. Directo, como su regate por la banda diestra.

Aguilar nació en Santander el 26 de marzo de 1949. Era juvenil internacional cuando se incorporó al Rayo Cantabria, desde el que saltó al equipo profesional en la temporada 1968-69. En Segunda, con el Racing, anotó el gol 2.000 de la historia racinguista. Fue durante el encuentro Hércules-Racing, jugado el 6 de junio de 1971 y que finalizó con el resultado de 4-1 a favor de los alicantinos. Aquel gol de Aguilar también fue el último que hizo como racinguista, ya que días después firmó por el Real Madrid, junto a Santillana y Corral.

Sus centros explotaron la calidad de Santillana. Ambos jugadores, junto con el guardameta Corral, fueron traspasados al equipo madridista a cambio de 20 millones de pesetas.

Como jugador del Real Madrid obtuvo cinco títulos de Liga (1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78 y 1978-79) y dos Copas de España, en 1974 y 1975. En la final de 1974 el equipo madrileño ganó al Barcelona 4-0. Al año siguiente el rival fue el Atlético de Madrid, y después de que el partido y la prórroga mantuvieran el empate a cero inicial, tuvo que recurrirse a los lanzamientos de penaltis. El último y decisivo lanzamiento lo transformó Aguilar ante Miguel Reina.

Tras su etapa en el Real Madrid jugó dos temporadas en el Sporting de Gijón, retirándose en 1983 en el Rayo Vallecano. Fue internacional tres veces con la selección absoluta con Ladislao Kubala. Debutó el 24 de noviembre de 1971 contra Chipre en Granada y marcó uno de los siete goles que dieron la victoria a los españoles.