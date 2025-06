Juan Lebrón se sincera con Pedrerol sobre su separación con Galán: «No se ha contado la verdad»

El pádel es en España el segundo deporte más practicado actualmente, y el que mayor crecimiento tiene en los últimos años. De hecho un informe de Deloitte para Playtomic sitúa a nuestro país en la cabeza mundial. Una explosión que ha hecho que lo que hace una década contaba con 39.600 federados, cuente hoy con más de 100.000, por encima del tenis, histórico líder en materia de redes, pelotas y raquetas.

Culpa del exitoso ascenso de este deporte lo tienen estrellas mediáticas de este deporte como Juan Lebrón (1995, El Puerto de Santa María), número uno del mundo durante tres años junto a Alejandro Galán y otro junto a Paquito Navarro. El gaditano ha concedido una entrevista a Josep Pedrerol en el podcast El Cafelito, donde aborda sin cortarse, como viene siendo habitual en sus intervenciones, su etapa más difícil como profesional y el momento de su separación con Galán, con quien dominó con excelencia el 20x10, obligando a sus rivales a cambiar cada cierto tiempo de pareja para intentar acabar con su reinado.

El jugador, más conocido como 'El Lobo', repasa su trayectoria, admite errores y lanza duros reproches a su excompañero, del que se separó en 2024 tras disputar el torneo de Doha. La decisión correspondió al madrileño, y el motivo de la separación fue porque había ciertas diferencias entre ambos; como por ejemplo las broncas que tenía el andaluz en la pista con algunos de sus rivales. Una dupla histórica que fue número uno del mundo durante tres años, pero que terminó implosionando.

Lebrón rompe el silencio sobre su separación con Galán: «Mi versión nadie la sabía»

Según Lebrón, las formas empleadas por Galán no fueron las adecuadas: «Tú no me tienes que llamar, tú tienes que hablar conmigo y decirme a la cara: 'lo dejo contigo'». El gaditano lamentó que, pese a estar ambos en Madrid, Galán optara por comunicar la separación a través de una llamada breve: «Una llamada de tres minutos y al día siguiente otra de cinco. Me hubiese gustado saber los motivos de verdad».

No obstante, el deportista no es rehacio a la autocrítica y reconoce errores de comportamiento dentro de la pista durante la charla con el conocido periodista. «He sido muy cabroncete y exigente como compañero, pero he tenido actitudes que no han sido las correctas. Y eso es en lo que hago mucho hincapié». En este proceso, ha contado con ayuda profesional: «Llevo 12 años con el psicólogo. Me hace escuchar canciones que me recuerdan jugadas buenas. Eso me ayuda a dormir mejor».

Sobre su ruptura con Ale Galán el mediático padelista le contó a Pedrerol que «tenía muchas ganas de estar contigo, porque creo que no se ha contado la verdad, y mi versión nadie la sabía».

En la entrevista entra de lleno en su relación personal y también destaca que ya «en 2022 la relación estaba mal». «Ganábamos porque éramos muy buenos, pero pocas veces celebrábamos las victorias juntos. No había comunicación», indica.

«Era muy importante marcar una época y la marcamos», sostiene el jugador, que amplía el malestar con algún tema de patrocinio y ego. «Hay cuestiones que lo cambian todo. A mi en 2021 me patrocina Red Bull, porque se introduce en el pádel con un solo jugador y fue algo que le generó un poco de malestar», indica.

El actual número seis del ranking en el World Padel Tour, reconoce además que está decepcionado por cómo actuó su excompañero, que a día de hoy ocupa el tercer puesto en la clasificación de mejores padelistas del planeta. «Estoy un poco dolido. Él me dijo que éramos amigos» explicó el jugador emocionado.

¿Pueden volver a jugar Lebrón y Galán juntos como pareja?

A pesar de las diferencias entre ambos, los dos volvieron a coincidir en el pasado Mundial de Catar 2024. Una cita clave en la que se dio un ansiado 'regreso', con los dos compartiendo pista en uno de los duelos de la final ante Argentina. Aunque en un principio el de Leganés dijo que fue una decisión de equipo, el gaditano se encargó de desmentirlo.

«El que le dijo de jugar juntos el día de la final fui yo, delante de todos los compañeros. No se lo esperaba, se quedó mudo», admite Lebrón. Una decisión que el propio jugador ahora rebate durante la charla, sentenciando que «me arrepiento de haber estado bien con Galán en el Mundial pasado. Quería que mi equipo saliera campeón con un ambiente espectacular, que lo tuvimos. Me mostré muy bien con él cuando no lo tendría que haber estado, porque en ningún momento se acercó a mí».

Finalmente, Lebrón se encargó también de destruir cualquier tipo de esperanza entre aquellos aficionados que anhelan el regreso de la pareja. Preguntado por si volvería con Galán, la respuesta del gaditano era tajante. «Eso no va a pasar. No sé si lo querría. Tendría que venir él, que no lo va a hacer ni mucho menos, pero tendríamos que aclarar muchísimas cosas», concluye el jugador.