Juan Lebrón, baja de última hora en Burdeos por lesión

Juan Lebrón causará baja de última hora en el Premier Padel P2 de Burdeos debido a unas molestias en las lumbares, algo que pudimos ver ayer en la final del Valladolid P2 frente a Agustín Coello y Agustín Tapia en el transcurso del segundo set donde se le vio efectuando remates con signos de dolor, llevándose repetidamente la mano a la zona baja de la espalda.

El esfuerzo acumulado durante la semana en la Plaza Mayor de Valladolid fue notable, especialmente tras una exigente semifinal a las 17:00 horas bajo altas temperaturas frente a Galán y Chingotto, un partido que se decidió en el desempate del tercer set. A pesar de las condiciones y el desgaste físico, Lebrón y su compañero Franco Stupaczuk lograron imponerse en ese duelo para alcanzar la final.

Sin embargo, en la final ante Coello y Tapia, aparecieron los gestos de las molestias, lo que generó la recomendación de reposo para esta semana que recibió tras el partido. El anuncio de su baja lo hizo oficial mediante un comunicado en Instagram, en el que explicaba:

«Quiero comunicar que no podremos estar en Burdeos debido a unas molestias que he sentido estos días. Me han recomendado reposar antes de volver a la competición. Me da mucha lástima parar ahora cuando estábamos disfrutando tanto dentro de la pista. Gracias de corazón… Désolé pour le public français, à bientôt»

Este contratiempo supone un duro golpe para Lebrón y Stupaczuk, que no podrán competir en Burdeos aunque el torneo ya ha comenzado. Además, interrumpe una racha de consistencia en la primera parte de la temporada, tras superar lesiones previas de Stupaczuk en torneos como Doha y Bruselas y en un momento de la temporada en el que volvían a sentirse mejor logrando su primera victoria sobre Galán y Chingotto.

Desde su entorno se informa que Lebrón seguirá un plan de recuperación para volver plenamente al circuito en un torneo que le hace especial ilusión al disputarse en Andalucía. Su próxima participación prevista será el P1 de Málaga (14–20 de julio), siempre y cuando su evolución médica lo permita.

La cara de la moneda es la vuelta de Martín Di Nenno tras su lesión en el tobillo en el Major de Roma junto al «gato» Tello, su debut en Francia será frente a Maxi Sánchez y Alex Ruiz. Martín nos dejaba estas imágenes sobre su recuperación en sus redes sociales donde aseguraba estar recuperado para la cita francesa.