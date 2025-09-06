Augsburger y Di Nenno alcanzan su primera final como pareja tras tumbar a Stupaczuk y Lebrón

Leo Augsburger y Martín Di Nenno han firmado una de las gestas más sonadas del torneo al conseguir el pase a su primera final como dupla. El argentino y el bonaerense doblegaron en semifinales a Franco Stupaczuk y Juan Lebrón en un auténtico partidazo decidido en el 'tie break' del tercer set (6-3, 3-6 y 7-6) con las gradas de un Movistar Arena a rebosar.

El choque arrancó con dominio de Stupa y Lebrón, que se llevaron el primer parcial con un Augsburger algo errático, al que le costó entrar en ritmo. Sin embargo, la experiencia de Di Nenno fue clave para mantener con vida a la pareja: sostuvo a su compañero en los momentos más delicados y juntos lograron equilibrar la balanza adjudicándose el segundo set con idéntico marcador (6-3) y con un Augsburger que poco a poco fue entrando para mandar en el partido.

La tercera manga fue una batalla de nervios que se decidió por pequeños detalles. Con empate a tres en la muerte súbita, una serie de errores de Stupaczuk terminaron inclinando el resultado hacia el lado de Augsburger y Di Nenno, que demostraron una gran fortaleza mental para cerrar el partido y sellar el pase a la final.

El camino de la pareja hasta la última ronda ha sido espectacular: en cuartos dejaron en el camino a la pareja número 2 del ranking, Alejandro Galán y Federico Chingotto, y hoy en semifinales a la número 3, Stupaczuk y Lebrón. Este domingo buscarán culminar la hazaña midiéndose a los número 1, Agustín Tapia y Arturo Coello, que se deshicieron de Mike Yanguas y Coki Nieto por 6-2 y 7-5.

La final promete emociones fuertes: los líderes indiscutibles del circuito frente a una pareja que ha demostrado que está preparada para desafiar a cualquiera.