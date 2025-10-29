Toledo - Sevilla, las notas de los jugadores: Peque se va de marcha por Toledo

El Sevilla FC cumple con su deber en Toledo imponiéndose 1-4 en el estadio Salto del Caballo. Almeyda tiró de los menos habituales, algunos cumplieron y otros directamente sentenciaron su futuro más próximo.

Peque abrió el marcador tras un arrollador inicio del ... rival, que empezó adelantándose en el marcador. No obstante, la lógica se impuso antes del descanso y los de Almeyda se marcharon al descanso por delante en el marcador gracias a Januzaj. Pidan un deseo.

Así jugaron... NYLAND Suspenso El noruego le da la razón a Almeyda y le entrega la titularidad vitalicia a Vlachodimos. Infunde cero seguridad y se come el gol de Brunet. JUANLU Aprobado No catea porque el equipo terminó imponiéndose, pero el de Montequinto no estuvo bien ni como lateral ni como extremo. RAMÓN MARTÍNEZ Aprobado Al igual que Juanlu, el defensa aprueba por los pelos y sufrió en exceso durante los primeros arreones del Toledo. KIKE SALAS Bien Si no tiene minutos como central, bien podría opositar a delantero. Autor del cuarto gol, controló el balón con el pecho y remató con la zurda. Perfecto. OSO Suspenso No supo aprovechar la inferioridad del rival para reivindicarse ante Almeyda. Impreciso en defensa y casi nulo en ataque, fue el primer cambio del técnico. MANU BUENO Bien Se repuso del error que cometió en el gol local y dio dos asistencias. Rápido en los movimientos y filtrando balones. Un alivio para la maltrecha medular sevillista. PEQUE Notable El Peque se va creciendo y marcó el primer gol, además de dar una asistencia. Junto a Januzaj, lideró el ataque y levanta la mano para tener más minutos. JANUZAJ Notable El belga marcó por primera vez desde que milita en el Sevilla y lo hizo, ni más ni menos, que dos veces. Lideró el ataque sevillista, un refrescante giro de los acontecimientos. EJUKE Bien No marcó, pero participó activamente en las acciones de peligro de los suyos. Sigue sin ser determinante, aunque le ponga mucho empeño. ALFON Aprobado Se esforzó mucho, a pesar de estar recién salido de una lesión. Se pasó demasiado tiempo en fuera de juego, aunque nadie le ganó en esfuerzo. AKOR Aprobado En un partido de cuatro goles, el problema es que tu delantero no ha mojado. El nigeriano asistió a Januzaj, pero no aprovechó la oportunidad para cebarse. SUAZO Aprobado Elevó las prestaciones del lateral izquierdo y no tuvo ni un error. CASTRÍN Aprobado Entró con el partido totalmente controlado y no desentonó. GUDELJ Aprobado Impuso su jerarquía. CARMONA Sin calificar Apenas se le pudo ver. VARGAS Aprobado En pocos minutos, tuvo una ocasión de gol. ALMEYDA Aprobado Por suerte, el equipo se recompuso de los primeros arrolladores minutos del rival. Tiró del bloque b y le dio resultado.

