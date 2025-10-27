Suscríbete a
Historias de un cuarto de siglo de la Copa del Rey para el Sevilla FC

Dos títulos, otros dos subcampeonatos y cinco semifinales en 25 participaciones, con numerosas aventuras y anécdotas vividas

EL SEVILLA EN COPA, TEMPORADA A TEMPORADA

Xerez - SFC

(2-1)

2000/01

C. de Murcia - SFC

(2-1)

01/02

SFC - Osasuna

(1-1 / 3-2)

02/03

En este partido se supo que

Valdano bajó al vestuario

Real Madrid - SFC

(2-0 / 1-0)

03/04

SFC - Osasuna

(2-1 / 3-1)

04/05

SFC - Cádiz

(0-0 / 3-2)

05/06

CAMPEÓN

SFC - Getafe

(1-0)

06/07

SFC - Barça

(1-1 / 0-0)

07/08

SFC - Athletic

(2-1 / 3-0)

08/09

CAMPEÓN

SFC - Atlético

(2-0)

09/10

SFC - Real Madrid

(0-1 / 2-0)

10/11

Valencia - SFC

(1-0 / 2-1)

11/12

Atlético - SFC

(2-1 / 2-2)

12/13

Racing - SFC

(0-1 / 0-2)

13/14

Espanyol - SFC

(3-1 / 1-0)

14/15

Pierde la final

ante el Barça

(2-0)

15/16

Real Madrid - SFC

(3-0 / 3-3)

16/17

El Sevilla de Montella

cae contra el Barça en

la final (5-0)

Total partidos en Copa desde

la temporada 2000-01

17/18

137

SFC - Barça

(2-0 / 6-1)

18/19

PARTIDOS

Mirandés - SFC

(3-1 )

19/20

La semifinal la

pierde en la

prórroga

SFC - Barça

(2-0 / 3-0)

Ganados

20/21

91

En este partido ocurrió el

lanzamiento de un palo a Jordán

Betis - SFC

(2-1)

21/22

Empates

Osasuna - SFC

(2-1)

22/23

15

Perdidos

31

Atlético - SFC

(1-0)

23/24

Almería - SFC

(4-1)

2024/25

Goles

a favor

Goles

en contra

127

284

Fuente: Elaboración propia

Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Alberto Fernández

Alberto Fernández

