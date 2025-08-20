Attaoui brilla en el diluvio

Moha Attaoui es el hombre de moda. El atletismo español se deleita este verano con cada una de las carreras del mediofondista de Torrelavega, que desliza su ligereza sobre el tartán, flotando, como sin esfuerzo. Attaoui era el último de los españoles en competir. Partió ... por la calle 4. La lluvia caía de forma incesante, ya en la noche suiza. Y no decepcionó.

El nivel de los 800 metros de Lausana era elevadísimo. Attaoui se situaba en la línea de salida, literalmente al lado de los mejores del mundo. Salió atrás, atento a todo, pero atrás. Por delante Wanyonyi pasaba el ecuador de la carrera en un crono, rápido, de 49.6. Attaoui cruzaba los 400 metros en 50.5, en quinta posición.

El mediofondista español se fue acercando a la cabeza y llegó a la recta final cerca de los primeros. En los últimos 100 metros fue capaz de abrirse y adelantar dos posiciones. Cruzó la meta en unos excelentes -dadas las condiciones de la pista- 1:43.38. Venció el estadounidense Hoey en 1:42.82. En la serie B femenina, Daniela García logró unos excelentes 2:00,23 que reclaman su selección para Tokio.

Pocas veces se ha visto tanta lluvia en una pista de atletismo. La quincuagésima edición de la Clásica 'Athletissima' de Lausana se disputó bajo una lluvia tan pesada, tan incesante, que iba dejando la pista en muy malas condiciones. La épica del atletismo alcanzaba todo su significado en las salpicaduras de las pisadas sobre el tartán encharcado.

En los 100 metros, Oblique Seville volvió a derrotar a Noah Lyles con unos impresionantes 9.87 pese a la lluvia y a un viento contrario de -0,3. El jamaicano repetía así la exhibición que protagonizó en julio en Londres. Lyles entró en meta en 10.02, casi dos metros por detrás de Seville. El podio de los Mundiales de Tokio huele a Jamaica.

Thierry Ndikumwenayo, el fondista español afincado en Castellón, arrancó tranquilo, en décima posición, los 5.000 metros. Mejoró hasta la quinta posición mediada la carrera pero perdió muchos puestos en el endiablado sprint final. Ndikumenwayo entró en meta decimosegundo con 13:16.78.

El rendimiento de Quique Llopis también se vio afectado en los 110 metros vallas. El de Gandía fue de más a menos. No tuvo una mala salida pero nunca estuvo en carrera, Vió cómo se le escapaban los rivales y cruzó la meta en última posición con 13.33, lejos de los 13.16 que logró en junio en París. El vencedor fue el estadounidense Cordell Tinch, quien logró unos espectaculares 12.98 pese a correr sobre una pista muy mojada. «Adoro este tipo de clima para competir» fueron las sorprendentes declaraciones del vallista de Chicago.

Los atletas compitieron muy cerca del verdadero poder porque la sede del Comité Olímpico Internacional está próxima a las pistas del estadio Pontaise. Y precisamente en estos días se vuelve la mirada hacia Kirsty Coventry, la nueva presidenta, quien no termina de tomar una decisión acerca de si Rusia y Bielorrusia podrán competir en los próximos Juegos Olímpicos. Falta menos de medio año para los Juegos de Milán y la decisión se dilata…

María Vicente, a Tokio

La gran noticia del día fue la confirmación de que Maria Vicente ha conseguido su clasificación para los Mundiales de Tokio. La barcelonesa aparece ya clasificada en el puesto 21 del ranking 'Road to Tokyo' y asegura su presencia en el héptatlon de la capital japonesa. Vicente va recuperando poco a poco su mejor forma tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en Glasgow hace año y medio.