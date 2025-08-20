Suscribete a
ABC Premium

atletismo

Attaoui brilla en el diluvio

El jamaicano Oblique Seville (9.87) vuelve a tumbar a Noah Lyles en 100 metros

El prodigioso Lutkenhaus volvió al cole

Mohamed Attaoui, en la previa del Campeonato de Europa por Equipos celebrado en Madrid
Mohamed Attaoui, en la previa del Campeonato de Europa por Equipos celebrado en Madrid Sportmedia
Ignacio Romo

Ignacio Romo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Moha Attaoui es el hombre de moda. El atletismo español se deleita este verano con cada una de las carreras del mediofondista de Torrelavega, que desliza su ligereza sobre el tartán, flotando, como sin esfuerzo. Attaoui era el último de los españoles en competir. Partió ... por la calle 4. La lluvia caía de forma incesante, ya en la noche suiza. Y no decepcionó.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app