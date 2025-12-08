La natación española reflota en piscina corta con tres ilusionantes oros

Después de dos ciclos olímpicos sin encontrar el rumbo (solo dos finales en París 2024), se observa este Europeo de Piscina Corta de Lublin con el mayor de los optimismos para la natación española. Ahí están los nombres de Carmen Weiler, Carles Coll y ... Hugo González en lo más alto de los podios en 200 espalda, 200 braza y 200 estilos. Un trío dorado que invita a borrar los bajones y alimenta las esperanzas de reflotar este deporte a partir de esta distancia de 25 metros después de casi una década sin triunfos.

En clave mundialista, ya casi en blanco y negro se recuerdan los éxitos de Martín López Zubero y Nina Zivaneskaia; y los de Mireia Belmonte, instalada en otra fase de su vida, quedaron orillados en Budapest 2017. A partir de ahí, la alegría esporádica del oro mundial de Hugo González en 200 espalda en Doha 2024, y una lejanía de las grandes potencias de este deporte. En clave europea, en la que España cuenta con 20 oros, se ha encontrado en los últimos tiempos una cierta motivación, y un camino que puede llegar a grandes cumbres aunque también se trata el éxito con cautela, pues se reduce el panorama internacional a estas alturas de curso, pero se encuentra motivación y energía para seguir en este rumbo.

Hay mucho peso en los nombres de Zivaneskaia y, sobre todo, en el de Mireia Belmonte en la natación española. Y no quiere Carmen Weiler sucumbir ante él. La joven de 21 años, de madre española y padre alemán, que nació en Bangkok, que creció en Singapur y que se entrena ahora en la Universidad Virginia Tech, hace su camino, que va tocando hitos en los últimos tiempos. La pupila de Sergi López despuntaba como júnior, y se codeó con los mejores en los Juegos de París, clasificada por primera vez y a un puesto de alcanzar la final, y en el Mundial de Singapur, con dos semifinales en su currículo.

¡CARMEN WEILER ES CAMPEONA DE EUROPA!



La espaldista da la primera medalla a España en Lublin



Desde 2017, con Jessica Vall, no había medalla de España en los Europeos de piscina corta

A su manera, construyendo una carrera basada en afianzar la parte técnica, es en este Europeo donde alcanza su primer título internacional, con este oro en 200 espalda, ganado en un mano a mano con la francesa Pauline Mahieu.

Se estrenaba Hugo González en un torneo de esta magnitud después de un periplo de altibajos en 2024 en el que estuvo más cerca de dejar la piscina que de volver a zambullirse. Finalizada su época de universitario en Estados Unidos, regresó a España y se instaló en Tarrasa. Allí, pequeños objetivos más diarios que de futuro, para readaptarse a lo que quería y a cómo lo quería. Con la responsabilidad de seguir llevando las opciones de la natación española sobre los hombros y con la frustración de no haberse clasificado para el Mundial de Singapur. Pero recuperada el hambre y la convicción, González se lanzó a la piscina de Lublin y salió al otro lado con un oro tras una carrera magnífica en el 400 estilos donde dominó su mejor gesto, la espalda, afinó la braza y frenó el ímpetu del italiano Alberto Razzetti hasta el final para culminar con un 1:51.39 de récord personal.

🥇 𝙉𝙊 𝙑𝙐𝙀𝙇𝙑𝙀, 𝙋𝙊𝙍𝙌𝙐𝙀 𝙉𝙐𝙉𝘾𝘼 𝙎𝙀 𝙁𝙐𝙀.



¡HUGO GONZÁLEZ DE OLIVEIRA ES CAMPEÓN DE EUROPA DE 200M ESTILOS!



Tercera medalla de oro para la delegación española en los #EuropeanAquatics

Lidera por competiciones y por triunfos, y con 26 años, a un grupito que quiere dar y darse alegrías y en el que también está Carles Coll. También con pasos agigantados y un 2025 de firmeza entre la élite, el catalán, de 24 años, ya se había reivindicado el año pasado en el Mundial de Budapest, y en Lublin defiende su corona en los 200 braza en una buena batalla con Caspar Corbeau. Coll también se quita así la espina que se le clavó primero en París 2024 y después en el Mundial de piscina de 50 metros del pasado verano, donde quiso arriesgar dada la diferencia con sus rivales y se quedó a medias en Singapur. Nada que no pudiera revertir el único hombre que ha conseguido bajar de los dos minutos en los 200 braza. Y que explotó en Lublin por todo lo alto.

¡¡CARLES COLL ES DE ORO!!



El año pasado ganó los 200 braza del Mundial de piscina corta y ahora lo ha hecho en el Europeo derrotando a Caspar Corbeau con récord 2:00.86



📲Sigue todo el #EuropeanAquatics de Lublin en DIRECTO en @rtveplayhttps://t.co/2vU9pDEYbB pic.twitter.com/UPv25yfCbM — Teledeporte (@teledeporte) December 5, 2025

Se despide España con estos tres oros ilusionantes para afianzar el camino hacia cotas más altas, y con otros nombres que surgen en esta piscina polaca y que habrá que tener muy en cuenta, como los de Alba Vázquez y Emma Carrasco, plata y bronce en 400 estilos.

Palmarés de España Europeo de piscina corta Bárbara Franco: 200 mariposa (1996)

Frederik Hviid: 400 estilos (1999)

Nina Zivaneiskaia: 100 espalda (1999)

Érika Villaécija: 800 libre (2003)

Eduardo Lorente: 50 libre (2006)

Mireia Belmonte: 400 estilos (2008)

Duane da Rocha: 200 espalda (2010)

Aschwin Wildeboer: 50 espalda (2011)

Mireia Belmonte: 400 libre (2011)

Mireia Belmonte: 200 mariposa (2011)

Mireia Belmonte: 200 estilos (2011)

Mireia Belmonte: 400 estilos (2011)

Mireia Belmonte: 400 libre (2013)

Mireia Belmonte: 800 libre (2013)

Mireia Belmonte: 200 mariposa (2013)

Mireia Belmonte: 400 estilos (2013)

Jessica Vall: 200 braza (2017)

Carles Coll: 200 braza (2025)

Hugo González: 200 estilos (2025)

Carmen Weiler: 200 espalda (2025)

En Europeos de piscina larga se lograron los siguientes oros: Martín López Zubero: 100 espalda (1989); Martín López Zubero: 100 espalda y 200 espalda (1991); Martín López Zubero: 100 espalda (1993); Martín López Zubero: 100 espalda (1997); María Peláez: 200 mariposa (1997); Frederik Hviid: 400 estilos (1999); David Ortega: 100 espalda (2000); Nina Zivaneskaia: 50 espalda, 100 y 200 espalda (2000); Nina Zivaneskaia: 50 espalda (2002); Érika Villaécija: 800 libre (2004), 4x200 (2004); Mireia Belmonte: 200 estilos (2008); Rafa Muñoz: 50 mariposa (2010); Rafa Muñoz: 50 mariposa (2012); Mireia Belmonte: 1.500 libre (2012); Mercedes Peris: 50 espalda (2012); Mireia Belmonte: 1.500 y 200 mariposa (2014); Duane da Rocha: 200 espalda (2014); y Hugo González: 200 estilos (2021).