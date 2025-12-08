Suscribete a
ABC Premium
Última hora
'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro

Natación

La natación española reflota en piscina corta con tres ilusionantes oros

Europeo de piscina corta de Lublin

Carmen Weiler, Hugo González y Carles Coll devuelven la ilusión tras una larga sequía de podios en esta distancia

Mireia Belmonte no se retira: «Es muy normal que mucha gente tire la toalla, pero yo sigo»

La natación española reflota en piscina corta con tres ilusionantes oros
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de dos ciclos olímpicos sin encontrar el rumbo (solo dos finales en París 2024), se observa este Europeo de Piscina Corta de Lublin con el mayor de los optimismos para la natación española. Ahí están los nombres de Carmen Weiler, Carles Coll y ... Hugo González en lo más alto de los podios en 200 espalda, 200 braza y 200 estilos. Un trío dorado que invita a borrar los bajones y alimenta las esperanzas de reflotar este deporte a partir de esta distancia de 25 metros después de casi una década sin triunfos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app