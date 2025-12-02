Suscribete a
Mireia Belmonte no se retira: «Es muy normal que mucha gente tire la toalla, pero yo sigo»

La catalana encuentra con 35 años el equilibrio entre la natación y su vida personal, con los entrenamientos como rutina, los hombros como guía y el Open Promesas como legado

Mireia Belmonte posa para ABC en el Club Natación Barcelona
Mireia Belmonte posa para ABC en el Club Natación Barcelona
Laura Marta

Son treinta años dedicados al agua. Al aprendizaje, al desarrollo y al éxito. Ahora con 35 años, Mireia Belmonte (Badalona, 1990) continúa sumergida en la piscina pero con un equilibrio personal entre los entrenamientos y su crecimiento como persona. No falta al Club de ... Natación Barcelona, donde ha descubierto y ha disfrutado de más de una salida del sol que le regalaban los madrugones. Una balanza entre el deber y el querer que lleva a la catalana a disfrutar del agua y de su presente, con sus rutinas de piscina y gimnasio, sus salidas y actos, sus compromisos emocionales con el Open Promesas Mireia Belmonte by Hyundai en el que espera transmitir su experiencia para las nuevas generaciones. Sin competir a nivel internacional desde Roma 2022, sigue pendiente de esos hombros con los tendones rotos que le han machacado desde Tokio 2020 y con los que ha aprendido, con resignación, a convivir. Es el cuerpo quien frena su ímpetu, pero no se da por vencida. Es un camino que ya tomó Rafael Nadal, con una cabeza privilegiada como la suya, la nadadora quiere ganarse otra oportunidad de estar en la calle de la piscina. Sigue sus entrenamientos de forma más libre y autodidacta, más dedicados a la salud y a prevenir males mayores porque tiene más vida por delante y a la espera de que haya una buena racha que le permita reencontrar el camino de las victorias. Ha encontrado el equilibrio entre lo que desea y lo que le gusta, con más actividades sociales y una vida más personal y tranquila que se refleja en su rostro y en sus palabras. Con cuatro medallas olímpicas (un oro, dos platas y un bronce) no tiene que demostrar nada a nadie y lo sabe muy bien. No piensa en el futuro, sino en ser feliz, y el agua, por el momento, sigue siendo su elixir.

