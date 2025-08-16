Márquez suma una esprint más y aumenta su dominio incluso en Austria

Vuelve a las vacaciones Marc Márquez como si no se hubiera ido. El Mundial está en su mano y empieza a agarrarlo más y más fuerte cada vez. En este circuito del Gran Premio de Austria que le había sido esquivo durante su trayectoria, rompe el maleficio y, al menos, al esprint, ya tiene su victoria.

Parecía que volvería a caer en la maldición después de fallar en los clasificatorios y alejarse de la primera fila de parrilla. Pero desde la cuarta plaza, el ilerdense no solo aguantó, sino que se puso enseguida a rebufo de su hermano Álex en una gran salida. Ambos minimizaron los esfuerzos de Bezzechi. Mientras, Pecco Bagnaia sufría de nuevo con la Ducati y se iba a la decimocuarta plaza antes de decidir retirarse con problemas mecánicos.

«El error del clasificatoria ha penalizado la carrera. He podido ponerme segundo, pero era difícil llegar cerca de Álex. Cuando los neumáticos han empezado a calentarse me he sentido mejor. Una victoria muy especial», comentó el flamante campeón, que aumenta y aumenta su ventaja con respecto a todos los demás.

Porque a falta de cinco vueltas, neumáticos gastados y adrenalina por las nubes, Marc Márquez fue el Marc Márquez de antes de las vacaciones: rápido, despiadado, letal. En cuanto superó a su hermano con una maniobra perfecta que le permitió apurar la frenada y aprovechar que Álex se fue un poco largo, las distancias comenzaron a ser un mundo. Pletórico no obstante Álex con esa segunda plaza después de dos fines de semana complicados. «Estoy muy contento, tenía muy claro el objetivo: salir bien y empujar. No hay que gestionar tanto los neumáticos en una carrera al esprint. Marc iba más rápido que yo cuando iba detrás, me he ido largo y me ha adelantado, pero estamos ahí. A un gran nivel. Volver así del parón veraniego es fantástico», comentó.

En tercera posición un Pedro Acosta que también sufrió, pero que logró recuperar toda la desventaja perdida al inicio de carrera.

Así, Marc Márquez prosigue en su caminar dorado hacia el título. Duodécima victoria de trece carreras al esprint y más confianza para la carrera de mañana. Son 123 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y con diez grandes premios todavía por delante.