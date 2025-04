Cuarta pole consecutiva de Marc Márquez en el regreso de Jorge Martín

Cuarta pole consecutiva para Marc Márquez. Da igual que el circuito sea de izquierdas que de derechas. Parecía que en Losail iba a sufrir y rebajó en cuatro décimas el mejor registro del circuito para salir en primera línea junto a su hermano Álex ... y Fabio Quartararo. Una pole de récord y sabor agridulce en el box de Ducati, porque si el '93' volvió a mostrar su candidatura al título, Pecco Bagnaia firmó la cruz con una caída que le relegó a la cuarta línea. El italiano perdió el tren delantero en la curva cuatro, sin tiempo ya de volver a salir a pista y partirá undécimo en carrera. Este gazapo podría condicionar su carrera y los resultados del fin de semana, ya que tendrá que empezar remontando. El líder del Mundial, Álex Márquez, quedó segundo, confirmando la supremacía de la fábrica de Borgo Panigale. Decepción en KTM con Pedro Acosta, 12º, y sufrimiento en Aprilia con Jorge Martín, aún convaleciente de su lesión. El madrileño realizó una gran Q1, rozó la repesca pero finalmente partirá 14º.

Más allá de la pelea entre los Márquez y Pecco Bagnaia, los tres grandes favoritos por ganar el Mundial, el Gran Premio de Qatar estaba marcado por el regreso de Jorge Martín, ausente en Tailandia, Argentina y Austin por lesión. Con el doctor Ángel Charte, responsable médico del Mundial, como sombra permanente del madrileño, quedó en evidencia el mermado estado físico del actual campeón y los pocos kilómetros acumulados con su Aprilia. Se le vio sufrir mucho, con dificultades incluso para quitarse los guantes y el casco. En los primeros libres del viernes acabó vigésimo, a casi dos segundos de Marc Márquez, que había logrado el mejor tiempo. En la Práctica repitió posición, que dando muy lejos de lograr del pase directo a la Q2. «Iré sesión a sesión. No sé si acabaré el gran premio. Conseguirlo ya sería un éxito. Necesito tiempo. En dos o tres meses, veremos si estoy en disposición de batirme con ellos», aseguraba el madrileño.

Junto a Martinator, once pilotos para intentar lograr las dos plaza de la repesca y poder salir en las primeras líneas de parrilla: Alex Rins, Luca Marini, Joan Mir, Brad Binder, Ai Ogura. Enea Bastianini, Jack Miller, Raúl Fernández, Marco Bezzecchi, Augusto Fernández y Somkiat Chantra. La pelea iba a estar abierta. En los últimos libres, disputados en la matinal del sábado, hasta un grupo de seis pilotos opositaban a esos dos puestos de repesca, aunque debían refrendarlo en la Q1. Ogura y Binder comenzaban mandando pero Martín pareció sacarse un as de la manga para realizar su mejor vuelta y colocarse segundo, por detrás del japonés del Trackhouse. Acababa la primera tanda con dos Aprilia pasando el corte de forma momentánea.

Llegando al final de la Practica, Álex Rins mejoró el tiempo de Jorge Martín y de Marco Bezzecchi, que había superado instantes antes al madrileño. Ogura seguía primero, casi inalcanzable. De hecho el nipón mejoraba su tiempo para colocarse en la Q2. Lo intentó hasta el final pero Martín no pudo pasar de la cuarta plaza. Espectacular el esfuerzo del madrileño, que se quedó a las puertas de la repesca, meta alcanzada por Ogura y Rins. La segunda parte de la parrilla quedaba configurada: Bezzecchi 13º, Martín 14º, Marini 15º, Miller 16, Raúl Fernández 17º, Binder 18º, Augusto Fernández 19º, Bastianini20º, Mir 21º y Chantra 22º.

Ogura y Rins se unían a Morbidelli, Bagnaia, los hermanos Márquez, Di Giannantoni, Quartararo, Acosta, Viñales, Fermín Aldeguer y Zarco para disputar las Q2. Las seis Ducati, dos Yamaha, dos KTM, una Honda y una Aprilia buscando la cuarta pole de la temporada. Las tres anteriores fueron para Marc Márquez. Como no podía ser de otra manera, los Márquez comenzaban dominando. Mejor tiempo para Marc seguido por su hermano Álex. Tenía que mejorar Pecco Bagnaia, sexto, si quería pugnar en la salida con los catalanes. Sufría Pedro Acosta, que derraba la clasificación provisional. Para la última tanda, Marc dejó pasar Álex para seguir su rueda. Le imitaron Morbidelli y Quartararo. Bagnaia se fue al suelo en la curva cuatro. Perdió el tren delantero cuando era noveno y sin tiempo para salir a pista. Empezaba torcido el fin de semana para el italiano, que cruzaba os dedos para que Acosta, Ogura oi Rins no le relegaran a la cuarta línea. Di Giannantonio superaba a Álex y Quartararo reventaba el crono, con el récord del circuito, superando a Marc. Mejor Álex, batiendo al francés. Quedaba un intento y el '93' lo volvió a hacer: cuarta pole consecutiva, seguido por su hermano y Quartararo. Morbidelli 4º, Di Giannantonio 5º, Viñales 6º, Zarzo 7º, Aldeguer 8º, Rins 9º, Ogura 10º, Pecco 11º y Acosta 12º.

Marc Márquez no se esperaba tan buen resultado: «Me estoy encontrando bien, cómodo. Me puedo adaptar, me lo permite la moto pero lo último que me esperaba era conseguir la pole en Qatar porque es un circuito que tenía apuntado en rojo porque es uno en lso que me toca sufrir. Para mi estilo de pilotaje, este circuito es antinatural. Intentaremos hacer una buena carrera al esprint». Justo detrás del '93' partirá su hermano Álex: «Muy contento de cómo ha ido, aunque me he caído nada más salir y no entendía qué pasaba. Ayer sabía que podía mejorar mucho. Se me ha escapado la pole en la curva 15, me he ido largo. Hay que aprender. A ver si ahora baja el aire y podemos dar lo mejor en la esprint».