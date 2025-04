Marc Márquez: inversiones en cine y negocios con María Pombo, su éxito fuera de pista

Este 2025 Marc Márquez (32 años) está dispuesto a darlo todo. Pese a que en temporadas anteriores como ocurrió especialmente en 2022 pasó momentos muy duros, él siempre ha tirado hacía adelante y ha tenido las miras puestas en ganar, en superarse en cada una de las carreras y en no mirar atrás. Y eso es precisamente lo que hizo tras su sonada caída en Austin que le supuso perder la jornada, pero asumió su responsabilidad, se levantó, pidió disculpas a su equipo y no quiso darle más vueltas. Y es que si sigue en las motos es por su pleno disfrute y porque considera que aún tiene mucho que aportar, pero él tiene muy claro que, si un día ya no ve futuro en la pista, tiene un plan B lo suficientemente solido como para poder decir adiós sin que le suponga perjuicio económico alguno. De hecho, ya hace años que confesó que en un momento dado en que se planteó la retirada, alguien muy importante para él le animó a hacerlo: «Mi abuelo era partidario, me dijo que ya tenía suficiente para vivir».

Y es que hace casi quince años que Márquez comenzó a labrarse su futuro fuera de la pista. En 2011 dio de alta 'Marcmar Gestions Sportives SL', que se dedica a la prestación de toda clase de servicios relacionados con el deporte, ya sea de competición o no, incluyendo no solo la ejecución de «competiciones deportivas con un equipo propio como prestando servicios a terceros», y al «comercio al por menor de libros en establecimientos especializados», él es administrador único de esta entidad, desde la que gestiona todo lo que tiene que ver con su imagen. Se trata de una empresa dada de alta por necesidad, para llevar a cabo una correcta gestión.

En 2019 dio de alta otra, y ya fue con miras a la inversión, a hacer crecer lo que con los años había ganado, pues ya era seis veces campeón de MotoGP, una hazaña al alcance de muy pocos. Márquez se decidió por la inversión en ladrillo y se convirtió en único administrador y accionista de 'Slide & Turn Investment SL' cuyo objetivo es la «adquisición, tenencia, disfrute, explotación, gestión, cesión temporal, arrendamiento y enajenación de la plena propiedad, usufructo y nuda propiedad de cualquier clase de bienes inmuebles», en esta aventura empresarial Márquez cuenta con su madre desde 2021 para toda la parte administrativa.

Además de en ladrillo Marc ha ido invirtiendo diferentes AIE, más de cinco, a lo largo de los años. Las AIE son agrupaciones de intereses económicos, que consisten en que varias personas o empresas con un interés común en un proyecto en concreto se unen en una sociedad para de alguna manera aunar fuerza en la parte económica y así poder lograr mayores beneficios para todos. En el caso del piloto, todas en las que ha invertido están dedicadas a la producción audiovisual, es decir, a la creación de películas, cortos, series…etc.

Representante

Pero sus grandes esfuerzos los últimos años están puestos en Vertical, la agencia de representación que ha montado junto a Jaime Recasens, su hermano Álex y la propia María Pombo.

Marc Márquez junto a María Pombo y Pablo Castellano rrss

Márquez fue el principal impulsor de esta iniciativa y además es presidente, consejero y delegado en la actualidad, se creó en 2022 y su ocupación según datos oficiales es «la representación y asesoramiento de deportistas, tanto nacionales como extranjeras en cualquier tipo de negocio jurídico, incluido todos aquellos relacionados con su actividad deportiva como aquellos relacionados con la explotación comercial con sus derechos de imagen». Esta iniciativa comenzó para representar a deportistas sobre todo ligados a las motos, pero el proyecto fue creciendo y buscando adeptos, y es que Márquez mantiene una muy buena relación con Pablo Castellano y de esta unión nació la idea de representar influencers con la gran reina de los influencers a la cabeza, y así es como de Vertical brotó una rama desde la que ahora se representa a la propia María, a su marido Pablo, a sus hermanas Marta y Lucía, a María Martín de Pozuelo y a la novia de Márquez, Gemma Pinto. Comenzaron esta actividad con una capital inicial de 10.000 euros y la facturación del último año ha sido inferior al medio millón, lo que no está nada mal. Es la única de las entidades de Marc de la que presenta cuentas, algo a lo que en realidad por su tipología no está obligado a hacer, pero no cabe duda de que el piloto está pensando en su futuro, está probando en diferentes mercados y está labrando un entramado empresarial suficiente como para no tener que bajar su ritmo de vida si un día deja de lado el casco y la moto, algo que por otra parte en este momento no se plantea al menos a corto plazo.

Marc Márquez y su novia Gemma Pinto gtres

Y es que ahora está en un muy buen momento, tanto en la pista como fuera de ella las cosas van bien, y además comparte alegría con Gemma Pinto, su pareja. Los dos son muy discretos con su relación, aunque no la ocultan. Ya llevan más de dos años juntos y en numerosas ocasiones se ha podido ver como ella le ha acompañado a las carreras y se ha mostrado de lo más orgullosa y enamorada.