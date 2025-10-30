Suscribete a
Álex Márquez: «Acepto que me metan en las quinielas por el título»

El subcampeón del mundo valora su temporada y espera con ganas competir el curso que viene contra su hermano con la misma moto: «No es inalcanzable»

Desmenuzando la lesión de Marc Márquez

Álex Márquez, durante la rueda de prensa
Álex Márquez, durante la rueda de prensa EFE

L. Marta

Álex Márquez (Ducati) se ha ganado el derecho a que lo pongan en todas las quinielas al título para el año que viene. Así de firme se mostró el piloto en un encuentro con la prensa en Madrid, aunque también confesó que en ese ... último Gran Premio, en Malasia, cuando se confirmó que sería subcampeón del mundo por detrás de su hermano Marc le «temblaban hasta las pestañas».

