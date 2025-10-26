Álex Márquez celebra el subcampeonato con una victoria en Sepang

Álex Márquez celebró el subcampeonato del mundo que cerró el sábado con una contundente victoria sobre el asfalto de Sepang y lideró un podio completamente español, después de que una nueva debacle de Pecco Bagnaia, esta vez por una cuestión técnica a falta de ... tres vueltas, permitiera que Pedro Acosta y Joan Mir se subieran al cajón. Los pilotos tuvieron que batallar contra el agobiante calor (35 grados en el ambiente y 55 en el asfalto) y la fuerte humedad, lo que supuso un quebradero de cabeza a la hora de escoger las gomas con las que correr. Todos optaron por el blando trasero, pero había disparidad con el delantero: Bagnaia, Morbidelli, Bezzecchi, Marini o Rins pusieron el medio, frente al blando del resto.

Bagnaia, que partía en la pole, realizaba una buena salida y mantenía el primer puesto, seguido por Pedro Acosta, que rebasaba a Álex Márquez y a Morbidelli en los primeros metros. No obstante, el catalán se lanzaba quería presumir de liderazgo y escogía la curva 4 para rebasar al murciano. Mir, por detrás, se enganchaaba al grupo de cabeza y mantenía una enconada pelea con Morbidelli. La siguiente víctima de Álex fue Bagnaia, que también cedió posición ante Pedro Acosta, aunque la lucha entre el italiano y el murciano permitió que el líder de Gresini se distanciara.

Pol Espargaró, Oliveira y Raúl Fernández se caían mientras Álex Márquez mantenía sus tiempos al superar el ecuador de la carrera, mientras que Bagnaia cedía. Así la renta aumentaba y El Tiburón de Mazarrón lo percibía. Adelantó al tricampeón, que hacía gestos negando con la cabeza. Estaban ya a dos segundos del pequeño de los Márquez. La curva 15 fue la última que trazó Fermín Aldeguer antes de irse al suelo. Se veía que no andaba cómodo y había salvado dos caídas anteriormente. Faltaban tres vueltas y Bagnaia levantaba gas. Incrédulo, miraba hacia su carenado y negaba con la cabeza. Un problema técnico le dejaba fuera de carrera cuando ya vislumbraba el podio, tras haber ganado la esprint el sábado, y parecía que había dejado atrás sus carencias. Esto permitió un podio completamente español y con tres marcas diferentes en el cajón: la Ducati de Álex, la KTM de Acosta y la Honda de Mir

«A nivel de sensaciones no ha sido un gran de semana. La estrategia ha sido inteligente y he sido listo. Hace dos años perdía la carrera por no adelantar al principio y en esta ocasión he pensado: 'a por todas'», empezó explicando el ganador. Álex añadió: «Hoy lo tenía muy claro, tenía que atacar y la cuatro era la curva era el punto fuerte donde podía atacar. Ha sido una carrera lenta, honestamente, y ha sido de gestión absolutamente». Acosta, estaba satisfecho con su segundo puesto: «Ayer sufrí mucho con el desgaste de gomas. Peor no podíamos ir y he pedido que me lo quitaran todo y he gestionado la carrera como he podido. Contentos porque hemos dado un paso adelante. Cuando corremos con muchos controles sufro y aquí no teníamos nada que perder. Tenemos que estar contentos porque ha sido una carrera bastante sólida».

La jornada estuvo marcada por el grave accidente en Moto3 entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler. Fue en los prolegómenos, en la vuelta de formación. El español, flamante campeón del mundo, se encontró con el suizo, que iba lento, e impactó violentamente contra él. Tuvo que intervenir el coche médico, los pilotos fueron atendidos sobre la misma pista y evacuados en helicóptero a un hospital. Los equipos informaron que ambos estaban conscientes y la organización decidió mantener las tres carreras.