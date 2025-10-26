Suscribete a
MOTOGP - Gran premio de Malasia 2025

Álex Márquez celebra el subcampeonato con una victoria en Sepang

Mundial de motociclismo - carrera

Podio español con Pedro Acosta y Joan Mir en una nueva debacle de Pecco Bagnaia

Grave accidente en Moto3 entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler, evacuados en helicóptero

Álex Márquez, el mejor de los mortales tras su hermano Marc, logra el subcampeonato del mundo

Álex Márquez pilota sobre el asfalto de Sepang
Álex Márquez pilota sobre el asfalto de Sepang AFP
Esta funcionalidad es sólo para registrados

