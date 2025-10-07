Suscribete a
ABC Premium

el bisturí

Desmenuzando la lesión de Marc Márquez

Buen pronóstico para este tipo de dolencias, cuyo periodo de recuperación oscila en torno a las 16 semanas

El campeón regatea el quirófano pero se perderá dos carreras

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Marc Márquez, tras aterrizar en Madrid procedente de Indonesia
Marc Márquez, tras aterrizar en Madrid procedente de Indonesia abc
Doctor Ripoll

Doctor Ripoll

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La espectacular caída sufrida por Marc Márquez en el circuito de Mandalika hacía presagiar males mayores, en especial porque el impacto fue sobre el hombro que resultó afectado hace cinco años, y que gracias a la expertísima actuación de todos los doctores que le ... atendieron, y tras una larguísima recuperación, logró superar. Se temió por su carrera entonces, eso es lo cierto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app