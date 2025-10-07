el bisturí
Desmenuzando la lesión de Marc Márquez
Buen pronóstico para este tipo de dolencias, cuyo periodo de recuperación oscila en torno a las 16 semanas
El campeón regatea el quirófano pero se perderá dos carreras
La espectacular caída sufrida por Marc Márquez en el circuito de Mandalika hacía presagiar males mayores, en especial porque el impacto fue sobre el hombro que resultó afectado hace cinco años, y que gracias a la expertísima actuación de todos los doctores que le ... atendieron, y tras una larguísima recuperación, logró superar. Se temió por su carrera entonces, eso es lo cierto.
En la actualidad la lesión se centra en los ligamentos que unen la clavícula con el acromion y más concretamente en la articulación acromioclavicular.
En un deportista del nivel de Marc Márquez no hay lesiones menores, puesto que estar en el nivel top de la competición exige una recuperación total, pero es indudable que un sentimiento de alivio generalizado recorre el mundo del motociclismo español.
-
EL BISTRURÍ
Ante un año de récord lesionalDoctor Ripoll
-
el bisturí
Lamine no debió ser convocadoDOCTOR RIPOLL
La luxación acromioclavicular tiene grados que se establecen en función del desplazamiento que tras la misma, finalmente, resulta entre la clavícula y el acromion. Si es de bajo grado, lo que implica poco desplazamiento, hay ocasiones en las que se trata ortopédicamente. Si por el contrario, se trata de un grado alto, la actuación quirúrgica es obligada.
Afortunadamente, en el caso de Marc Marquez y según comunican los médicos que tan expertamente le atienden en Ruber Internacional, podrá evitar el quirófano.
Buen pronóstico pues para este tipo de lesiones, cuyo periodo de recuperación oscila en torno a las 16 semanas.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete