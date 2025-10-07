La espectacular caída sufrida por Marc Márquez en el circuito de Mandalika hacía presagiar males mayores, en especial porque el impacto fue sobre el hombro que resultó afectado hace cinco años, y que gracias a la expertísima actuación de todos los doctores que le ... atendieron, y tras una larguísima recuperación, logró superar. Se temió por su carrera entonces, eso es lo cierto.

En la actualidad la lesión se centra en los ligamentos que unen la clavícula con el acromion y más concretamente en la articulación acromioclavicular.

En un deportista del nivel de Marc Márquez no hay lesiones menores, puesto que estar en el nivel top de la competición exige una recuperación total, pero es indudable que un sentimiento de alivio generalizado recorre el mundo del motociclismo español.

La luxación acromioclavicular tiene grados que se establecen en función del desplazamiento que tras la misma, finalmente, resulta entre la clavícula y el acromion. Si es de bajo grado, lo que implica poco desplazamiento, hay ocasiones en las que se trata ortopédicamente. Si por el contrario, se trata de un grado alto, la actuación quirúrgica es obligada.

Afortunadamente, en el caso de Marc Marquez y según comunican los médicos que tan expertamente le atienden en Ruber Internacional, podrá evitar el quirófano.

Buen pronóstico pues para este tipo de lesiones, cuyo periodo de recuperación oscila en torno a las 16 semanas.