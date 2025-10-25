Álex Márquez, el mejor de los mortales tras su hermano Marc, logra el subcampeonato del mundo

Fiesta en Ducati y especialmente en el Gresini. Pecco Bagnaia logró ganar la carrera y el podio lo completaron Álex Márquez y Fermín Aldeguer, un resultado que confirma al pequeño de los Márquez como subcampeón del mundo de manera matemática. O lo que ... es lo mismo, el mejor de los mortales tras Marc Márquez, que está a otro nivel y que lo celebró desde casa tras anunciar que ya no correrá más este año para recuperarse de su hombro derecho. Hecho histórico para el motociclismo, con dos hermanos copando los dos primeros puesto en un Mundial. se descorchó el cava en casa de los Márquez-Alentá. También Aldeguer se convirtió en el mejor rookie del año, sucediendo a Pedro Acosta, que en esta carrera solo puedo sr cuarto.

La jornada había comenzado con el dominio absoluto de las Ducati, copando las tres posiciones de la primera línea con Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Franco Morbidelli. Curiosa pole del italiano de la casa oficial tras todos los problemas que está teniendo esta temporada, sobre todo en los dos últimos grandes premios (Indonesia y Australia). No hay duda que Sepang es uno de los mejores circuitos para los de Borgo-Panigale y Bagnaia logró la tercera pole consecutiva en el circuito malayo. Buena posición también para Álex Márquez, que tenía el segundo puesto prácticamente atado. Le valía con ganar la esprint o sumar 15 puntos durante todo el fin de semana. La cruz de la moneda era para Aprilia, que tras meter presión a Ducati en las últimas carreras, se desfondaron y ninbguna de sus cuatro motos superó el corte de la Q1. Bezzecchi, el piloto más en forma del momento, salía 14º, justo por delante del ganador de la carrera de Australia, Raúl Fernández.

Salida limpia en la esprint, con Pecco y Álex manteniendo las dos primeras plazas y Pedro Acosta colocándose tercero. El murciano. que partía quinto, recuperó dos puestos antes de llegar a la primer curva, superando a Bezzecchi y a Quartararo. Acosta le discutió el puesto intermedio del podio al pequeño de los Márquez, pero la mayor velocidad de las Desmosedici en recta le permitía conservar el segundo puesto. Devorando kilómetros, Pecco fue poniendo distancia de por medio y las diferencias entre Álex y Acosta se mantenían. Por detrás, trataban de unirse a la fiesta Joan Mir, Morbidelli y Aldeguer, pero estaban bastante lejos. Justo en la quinta vuelta, Mir se iba al suelo en la curva nueve. Decepción en el box de Honda

Arreón de Fermín Aldeguer en el tramo final para adelantar a Morbidelli y a Pedro Acosta y colocarse tercero. Podio momentáneo de Ducati y hecatombe para Honda, con la caída de Marini, que a punto estuvo de llevarse por delante e Pol Espargaró. El ritmo del murciano era altísimo y se le hizo corta la carrera. De haber durado algo más, habría batallado con su compañero, Álex Márquez, que con ese resultado se proclamaba subcampeón del mundo de manera matemática.

Fermín Aldeguer, estaba muy satisfecho y feliz: «Hoy ha sido un gran día, convertirse en rookie del año era uno de los objetivos de la temporada. Me siento muy contento. Hay sido una carrera de locos. He intentado dar el cien por cien, pensaba que la presión de las ruedas estaba bien». Pero el auténtico protagonista era Álex Márquez: Me siento nervioso. Estaba super rígido, no pilotaba bien y solo pensaba en eso. Ha sido un periodos bastante largo pero muy contento, haciendo historia, con Marc en casa. Nos quedan tres carreras para disfrutar«. El último en hablar fue Pecco Bagnaia: «No voy a responder si he vuelto. El equipo se merecía estos resultados, yo tengo problemas pero ellos también para entender la situación. Tenemos que ir desentrañando qué ocurre en esta situación y centrarnos en ello».