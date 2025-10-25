Suscribete a
Motogp - gran premio de malasia 2025

Álex Márquez, el mejor de los mortales tras su hermano Marc, logra el subcampeonato del mundo

mundial de motociclismo - carrera al esprint

Pecco Bagnaia gana la carrera pero el segundo puesto de Álex es suficiente. El podio lo completa Fermín Aldeguer, ya mejor rookie del año

Raúl Fernández toca el cielo en Australia: de pensar en la retirada a ganar en Phillip Islands

Álex Márquez celebra su subcampeonato AFP
Sergi Font

Fiesta en Ducati y especialmente en el Gresini. Pecco Bagnaia logró ganar la carrera y el podio lo completaron Álex Márquez y Fermín Aldeguer, un resultado que confirma al pequeño de los Márquez como subcampeón del mundo de manera matemática. O lo que ... es lo mismo, el mejor de los mortales tras Marc Márquez, que está a otro nivel y que lo celebró desde casa tras anunciar que ya no correrá más este año para recuperarse de su hombro derecho. Hecho histórico para el motociclismo, con dos hermanos copando los dos primeros puesto en un Mundial. se descorchó el cava en casa de los Márquez-Alentá. También Aldeguer se convirtió en el mejor rookie del año, sucediendo a Pedro Acosta, que en esta carrera solo puedo sr cuarto.

