Una superestrella de la UFC eleva a Ilia Topuria al mejor de todos los tiempos: «Está por encima de Jon Jones»

En los corrillos internacionales de las artes marciales mixtas (MMA) hay un consenso cuando se cuestiona acerca de quién es el mejor luchador que haya accedido por la puerta del octágono de la UFC. La inmensa mayoría señalará al estadounidense Jon Jones, un atleta que conquistó la división de peso semipesado de manera intratable y que, años más tarde, consiguió proclamarse campeón del peso pesado. Debido a los borrones que tiene en su haber, como algún que otro positivo por sustancias prohibidas, otros apuntarán al canadiense Georges St-Pierre, otro doble campeón que reinó en el peso wélter y en el medio.

Sin embargo, una de las grandes superestrellas estadounidenses del momento ha sorprendido señalando a otro atleta, que todavía tiene mucho horizonte por recorrer y cotas por conquistar. Sean O'Malley, el que fuera campeón del peso gallo de la UFC, ha hablado en su canal de YouTube, asegurando que, para él, Ilia Topuria es el luchador más talentoso que haya pisado una jaula. «Ilia es, libra por libra, el mejor peleador que jamás haya pisado la Tierra. Incluso por encima de Jon Jones», manifestó O'Malley recientemente, despertando numerosas interacciones ya que El Matador, doble campeón, solo ha defendido su título en una ocasión en el peso pluma. «Sus últimos tres nocauts... Volkanovski, Holloway, Oliveira... No es que llegue a la decisión o los derribe y no los deje levantarse, es que los noquea», añadió el excampeón.

La realidad es que Topuria va camino de ser uno de los mejores artistas marciales mixtos de toda la historia. Se prevé que, a principios de próximo año, ponga en juego su cinturón de peso ligero de la UFC, un combate en el que, según las pesquisas de este periódico, su rival ya tendría nombre y apellido: Justin Gaethje, excampeón interino de la división. Al hispanogeorgiano le quedan todavía algunos sueños por cumplir dentro del octágono, como llevar la UFC a España, tratar de derrotar a Islam Makhachev o proclamarse campeón en tres categorías de peso diferentes, algo que nadie ha logrado en la historia del deporte dentro de la mayor liga de MMA del mundo.

El primero paso será solventar su primera defensa del título mundial y será entonces cuando pueda volver a sentarse en la mesa de negociación para tratar su futuro con la compañía estadounidense. Aunque en el peso ligero tiene nombres interesantes como Arman Tsarukyan o Paddy Pimblett, lo cierto es que Topuria quiere buscar constantemente peleas que le aporten más aún a su legado, como la citada posibilidad de subir al peso wélter. Otro de sus objetivos, que no esconde, es el de realizar alguna gran pelea contra estrellas del boxeo.