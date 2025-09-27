Las desorbitadas condiciones de Conor McGregor para pelear en la Casa Blanca

La mayoría de las conversaciones respecto a la próxima temporada en la UFC giran alrededor de un evento: el que la compañía pondrá en liza en los jardines sur de la Casa Blanca. Se prevé que será un escaparate internacional de lujo, teniendo en cuenta que formará parte de los actos conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Así, algunas de las grandes superestrellas que han pasado por las artes marciales mixtas ya están haciendo ruido para entrar como rostros principales de la velada.

El estadounidense Jon Jones, considerado por muchos aficionados como el mejor peleador de todos los tiempos, pretende salir del retiro siempre y cuando forme parte de la pelea estelar de la Casa Blanca. Sin embargo, el CEO de la UFC, Dana White, señaló hace semanas que no terminaba de fiarse de Jon Jones, pues ya les ha dejado en la estocada en varias ocasiones durante las negociaciones para su combate contra Tom Aspinall, que finalmente no sucedió.

Del que sí se fía el mandamás de la UFC es de Conor McGregor, del que asegura que jamás les ha fallado durante una negociación para un pleito. The Notorious ya solicitado ser el combate estelar, e incluso ha dado el nombre de Michael Chandler como rival, pero ahora ha trasladado unas condiciones que parecen ser desorbitadas. O directamente imposibles.

«Quiero 100 millones de dólares para luchar en la Casa Blanca, junto con 100 'Golden Visas' estadounidenses para mí, mi familia y mis amigos. Tengo muchas ganas de volver a entretener al mundo de la lucha. ¡Un placer que nunca doy por sentado!», ha escrito en sus redes sociales. Poco antes había asegurado que tenía «mucha agresividad acumulada» y debía «liberarla». «Lanzaré más fuerte y más venenoso que nunca antes. He estado golpeando increíblemente más fuerte en mis esfuerzos preparatorios más recientes y me deleito con la idea de hacerlo en vivo nuevamente. ¡Mis disparos silban en el aire como cohetes!», trasladó el irlandés.

La realidad es que el regreso al octágono de Conor McGregor vendería mucho, pero la exigencia de cien visas doradas (permisos de residencia que se otorgan a grandes inversores) y un centenar de millones de dólares no parece que vaya a cumplirse. Habrá que ver si avanzan las negociaciones.