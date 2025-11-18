La rutina 'militar' de Arman Tsarukyan: del ostracismo de la lesión a poder pelear contra Ilia Topuria

La Fight Week del UFC Qatar ya ha comenzado. Si bien es cierto que para los aficionados españoles a las artes marciales mixtas (MMA) el principal atractivo del evento será la participación de Aleksandre Topuria en la cartelera preliminar, que se enfrenta a Bekzat ... Almakhan buscando ascender en la división del peso gallo, el combate estelar será de primer nivel. Y tendrá, con toda probabilidad, implicaciones de cara al futuro de la categoría del peso ligero de la UFC, cuyo cinturón está en manos de Ilia Topuria.

El pleito principal lo van a protagonizar el neozelandés Dan Hooker, número siete del ranking, y el armenio Arman Tsarukyan, número dos. En caso de que este último venza, se le abriría la puerta al título del peso ligero, según trasladó recientemente el CEO y presidente de la UFC, Dana White. Es por ello que este pleito se presenta como un todo o nada para Tsarukyan, quien fue 'castigado' por parte de la UFC tras caerse de su pelea por lesión en enero de este año cuando tenía la posibilidad de asaltar el trono del ligero, que en aquel momento estaba en poder de Islam Makhachev.

Ahora, para salir del ostracismo que le ha supuesto la lesión de espalda, Tsarukyan ha estado siguiendo una estricta rutina 'militar', que supone realizar tres entrenamientos al día y dormir unas 11 horas por jornada. La primera sesión la realiza después de levantarse, en la que trabaja algo más de una hora en ayuno y, tras concluir esta actividad, desayuna y se echa un rato de siesta. El segundo entrenamiento lo hace alrededor de las 12 del mediodía durante unas horas y, tras finalizar, llega la hora de comer una dieta estricta y dormir otro rato.

Ya alrededor de las 17.30 horas, hace su tercer entrenamiento de la jornada, del que se recupera con una buena alimentación. Tras terminar, sale a caminar un rato y ya por la noche, duerme durante unas 8 horas. Una rutina que lleva al milímetro durante sus campamentos de entrenamiento cuando tiene una pelea en el horizonte. Así lo ha vuelto a hacer en esta ocasión, para tratar de buscar la victoria ante Dan Hooker, algo que, de suceder, le permitirá por fin atacar el cinturón del peso ligero de la UFC.