El récord histórico que busca quebrar en la UFC Merab Dvalishvili, el 'hermano' de los Topuria

La historia de Merab Dvalishvili dentro de la UFC comenzó siendo de superación. Sus dos primeros combates se contaron por derrotas y, en ocasiones, esos tropiezos son suficientes para ser despedido de la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, donde la renovación ... de talento es constante. Sin embargo, le dieron una oportunidad más. Y la aprovechó, tanto que hoy en día es el campeón del peso gallo y lleva una racha de 14 victorias consecutivas.

Estos triunfos al hilo le sirvieron a Merab para conquistar el título mundial del peso gallo de la UFC en 2024, después de derrotar al monarca estadounidense Sean O'Malley. Pero no con eso le bastó. Este año, se propuso que fuera una temporada de récord y ya ha quebrado varios de ellos. Por ejemplo, tras su última victoria ante Cory Sandhagen, superó al legendario Georges St-Pierre como el atleta que más derribos ha conseguido dentro de la UFC, superando los 100 'takedowns'.

E incluso se apuntó el récord de llegar a 20 derribos en un combate con cinturón en juego, quedando a solo uno de batir la marca en una pelea 'normal' dentro de la UFC, que lo ostenta Khbiab Nurmagomedov con 21. Lo que está haciendo Merab dentro de las MMA es algo inédito, entrando ya en la conversación de si es el mejor campeón que haya existido dentro del peso gallo de la UFC, con permiso de Dominick Cruz. Sin embargo, este debate podría cerrarse a su favor el próximo mes de diciembre.

Y es que Merab tiene la posibilidad de convertirse en el primer campeón de la historia de la UFC que defiende cuatro veces su título con éxito en un mismo año natural. El 18 de enero, se impuso a Umar Nurmagomedov por decisión unánime, sumando su primera defensa; el 7 de junio sometió a Sean O'Maelley; el 4 de octubre dominó en cinco asaltos a Sandhagen y el próximo 6 de diciembre quiere acabar con Petr Yan. De lograrlo, quebrará un récord que será muy difícil de igualar.

Merab, además, es una gran amigo de Aleksandre e Ilia Topuria, tanto que se consideran como una especie de 'hermanos' dentro de la UFC. «Lo digo con orgullo: «¡Eres una leyenda viviente! Un ejemplo de trabajo duro, sacrificio y corazón», escribió recientemente Ilia Topuria en redes sociales tras la última victoria de Merab. Este, por su parte, ha señalado en varias ocasiones que el mejor peleador del mundo es El Matador y que su hermano Aleksandre será campeón más pronto que tarde.