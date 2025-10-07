El emotivo mensaje de Ilia Topuria al campeón Merab Dvalishvili: «Eres un ejemplo de trabajo y sacrificio»

El pasado fin de semana, el georgiano Merab Dvalishvili sumó su tercera defensa consecutiva del título mundial del peso gallo de la UFC en esta misma temporada. El luchador afincado en Las Vegas logró imponer su dominio en cinco asaltos frente al estadounidense Cory Sandhagen, posicionándose como uno de los campeones más sólidos dentro de la mayor promotora mundial de artes marciales mixtas (MMA).

Dvalishvili parece no tener rival dentro de la división, pues ha barrido ya a los nombres más grandes que asomaban como contendientes, tales como Sean O'Malley, Umar Nurmagomedov, Jose Aldo, Petr Yan o el propio Sandhagen. Sea como fuere, el georgiano quiere mantenerse muy activo y ya está pensando en buscar otra víctima para seguir agrandando su legado como monarca de la UFC.

Noticia Relacionada Alex Pereira vuelve a ser una superestrella: noquea en un minuto a Ankalaev y reclama el título del peso pesado Álvaro Colmenero El brasileño se impuso con autoridad al campeón daguestaní, recuperando su título. Empieza a allanar el terreno para buscar un tercer cinturón

Mientras tanto, Ilia Topuria, amigo personal del campeón del peso gallo, ha querido trasladar su reconocimiento a través de las redes sociales, enviándole un emotivo mensaje después de su último triunfo. «Hermano, hemos llegado al punto en que tus victorias parecen casi normales, pero todos sabemos lo difícil que es lograrlo. Lo digo con orgullo: eres una leyenda viviente… Un ejemplo de trabajo, sacrificio y corazón», ha apuntado El Matador.

El hispanogeorgiano también ha hecho hincapié en la actitud y la manera de ser que tiene 'The Machine' dentro y fuera del octágono. «Más allá de ser un luchador, eres una persona increíble, con un alma inmensa. Te queremos, te apoyamos y te acompañamos en cada paso del camino», ha sentenciado Topuria. Sin duda, Dvalishvili ya ha entrado en las conversaciones de si es el mejor peso gallo de la historia de la UFC.