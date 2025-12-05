Suscribete a
Una mujer retira una demanda por agresión sexual contra el excampeón de la UFC Conor McGregor

Le acusaba de agredirla en una zona VIP tras un partido de la NBA en Miami en 2023

Conor McGregor: «He emprendido un viaje espiritual y estoy sano y salvo»

Conor Mcgregor, en una imagen de archivo
Conor Mcgregor, en una imagen de archivo AFP

Á. C.

Conor McGregor tendrá un quebradero de cabeza menos, ahora que parece decidido a regresar al octágono de la UFC para competir en el evento que prevé realizar la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) en la Casa Blanca en junio de 2026. Y ... es que una mujer estadounidense, que acusó a Conor McGregor de agredirla sexualmente durante un partido de baloncesto de la NBA, ha retirado su demanda contra el luchador irlandés, una superestrella de las MMA.

