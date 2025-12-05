Una mujer retira una demanda por agresión sexual contra el excampeón de la UFC Conor McGregor

Conor McGregor tendrá un quebradero de cabeza menos, ahora que parece decidido a regresar al octágono de la UFC para competir en el evento que prevé realizar la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) en la Casa Blanca en junio de 2026. Y ... es que una mujer estadounidense, que acusó a Conor McGregor de agredirla sexualmente durante un partido de baloncesto de la NBA, ha retirado su demanda contra el luchador irlandés, una superestrella de las MMA.

McGregor, de 37 años y uno de los peleadores más famosos y rentables del UFC (Ultimate Fighting Championship), había negado tajantemente las acusaciones de haber agredido sexualmente a la mujer después de un partido de los Miami Heat en 2023. Por su parte, los abogados de la mujer, identificada en la denuncia inicial como una ejecutiva de Wall Street de 49 años, presentaron el martes una notificación de desistimiento voluntario ante un tribunal de Florida.

La fiscalía ya había declinado presentar cargos penales por el presunto incidente. McGregor asistió al cuarto partido de las finales de la NBA entre los Miami Heat y los Denver Nuggets en junio de 2023 y, según la demanda inicial, el luchador se reunió con la mujer anónima al final del partido en la zona VIP del recinto. La acusación detallaba que McGregor habría agredido a la mujer en un baño, pero finalmente no seguirá adelante.

Si bien es cierto que este asunto quedará archivado y no continuará con un hipotético proceso penal para la estrella irlandesa, en otro caso de agresión sexual ocurrido en Irlanda, el año pasado, McGregor sí que fue declarado responsable y se le ordenó pagar alrededor de 250.000 dólares por daños y perjuicios a una mujer que lo acusó de violación.

Sea como fuere, McGregor aseguró recientemente haber vivido una transformación a nivel mental, y haber abandonado su vida de excesos y esparcimiento para regresar a los entrenamientos de cara a la disputa de un futuro combate en la UFC. El tiempo dirá si en esta ocasión es una realidad.