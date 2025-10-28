Conor McGregor: «He emprendido un viaje espiritual y estoy sano y salvo»

A Conor McGregor, el éxito dentro del octágono le llevó a vivir una vida de excesos fuera de competición. Después de coronar las más altas cotas de las artes marciales mixtas, que incluyeron ser el primer doble campeón simultáneo de la historia de ... la UFC, el hambre competitivo se le fue escapando. Tanto que su palmarés refleja un récord de tres derrotas en sus últimos cuatro combates, dejando un agrio sabor a los aficionados a esta disciplina.

La última vez que se subió al octágono más famoso del planeta fue en 2021, una temporada en la que cayó derrotado en dos ocasiones ante el estadounidense Dustin Poirier, llegando a lesionarse gravemente en su último enfrentamiento. Desde entonces, solo en 2024 hizo un amago de regreso, que prometía ser definitivo, ante Michael Chandler en la International Fight Week, pero una lesión en su pie se lo impidió.

Sin embargo, fuera de la jaula sí que fue noticia, pero no precisamente por demasiadas cosas positivas, más bien al contrario. Se le veía pisando más discotecas que tatamis y más reservados que veladas. No obstante, desde el anuncio del evento de la UFC en la Casa Blanca, que tendrá lugar el 14 de junio en Washington, Conor McGregor ha trasladado su intención de volver a pelear y hacerlo para protagonizar ese evento histórico.

Hace unos días, el irlandés apareció en la rueda de prensa de BKFC, la compañía de boxeo sin guantes de la que es accionista, con una apariencia muy sana, al contrario que en otra infinidad de ocasiones. Y dejó una declaración que dio la vuelta al mundo, al asegurar que estaba inmerso en un viaje espiritual de redención personal.

«Vivo según la palabra de Dios. He emprendido un viaje espiritual y estoy sano y salvo, he sanado. El mundo está a punto de dar un gran susto... Tuve que ponerme en forma. Estoy muy emocionado de volver a ser yo mismo», apuntó durante su rueda de prensa. Lo cierto es que lució mucho más en forma, más enfocado, con menos desgaste. Veremos si esta vez sí que se cumple su pronóstico y regresa por todo lo alto a la UFC.