Khabib rememora su victoria ante Conor McGregor: «Llevaba mucho tiempo esperando ese momento...»

El combate entre el daguestaní Khabib Nurmagomedov y el irlandés Conor McGregor es considerado como el más grande, a nivel de números, que haya habido en la historia de las artes marciales mixtas (MMA). El dato mata a cualquier posible relato. La pelea se ... colocó como la número uno de la lista de eventos que más tickets de pago por visión (PPV) vendió con mucha diferencia respecto a la segunda. La narrativa que traían ambas estrellas propició que se despertara un interés internacional sin precedentes.

La historia señala que lo habitual en este tipo de relatos dentro de la industria de las artes marciales mixtas es que dos peleadores se enfrenten y terminen siendo colegas fuera del octágono. Pero en este caso fue al revés. Hubo un tiempo en que ambos se tenían estima, incluso Khabib llegó a publicar una foto junto a McGregor en su punto álgido, pero todo se tornó en oscuro, especialmente en la gira promocional de la pelea en la que el irlandés rebasó todos los límites al faltar el respeto a su religión, su cultura y sus orígenes.

Sea como fuere, el pleito por el cinturón de peso ligero de la UFC que ambos protagonizaron en octubre de 2018 fue relativamente cómodo para El Águila daguestaní dentro del octágono. Khabib defendió con éxito su título ante The Notorious, sometiéndolo en el cuarto asalto con un mataleón. Ahora, siete años más tarde, el daguestaní ha sido preguntado durante una charla al respecto de aquel triunfo. «Llevaba mucho tiempo esperando este momento. No solo pude luchar, también hablar. Aproveché ese momento para disfrutar. Como cuando vas a las Maldivas y disfrutas, es lo mismo. Eran mis vacaciones», ha señalado con sorna.

Aquella victoria de Khabib no se quedó entre las ocho paredes, pues terminó en batalla campal en los exteriores del octágono. Fue todo un esperpento, pero sirvió para atraer a muchos nuevos seguidores al deporte. Una rivalidad que trascendió fronteras, derribó barreras del nicho y permitió a la UFC calar en territorios donde nunca había llegado.