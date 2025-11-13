Suscribete a
Khabib rememora su victoria ante Conor McGregor: «Llevaba mucho tiempo esperando ese momento...»

El Águila daguestaní asegura que vencer a The Notorious en su combate fue como irse de vacaciones a las Islas Maldivas

Khabib conecta una mano sobre el rostro de Conor McGregor
Khabib conecta una mano sobre el rostro de Conor McGregor UFC
Álvaro Colmenero

El combate entre el daguestaní Khabib Nurmagomedov y el irlandés Conor McGregor es considerado como el más grande, a nivel de números, que haya habido en la historia de las artes marciales mixtas (MMA). El dato mata a cualquier posible relato. La pelea se ... colocó como la número uno de la lista de eventos que más tickets de pago por visión (PPV) vendió con mucha diferencia respecto a la segunda. La narrativa que traían ambas estrellas propició que se despertara un interés internacional sin precedentes.

