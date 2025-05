El mayor 'gánster' de la UFC reta a Ilia Topuria: «Me gustaría pelear con él...»

En la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo, la UFC, hay luchadores que dejan huella sin necesidad de llegar a ser campeones. Atletas cuya personalidad destaca por encima del resto, que dejan imágenes para la historia sin haber sido los número uno en sus divisiones. Un ejemplo de ello es Nate Díaz, considerado por muchos como el mayor 'gánster' que haya pasado por la compañía estadounidense, un atleta controvertido que dejó su sello a base de bofetadas y peinetas, pero que también tuvo picos de rendimiento que le permitieron llegar a pelear por el título en 2012.

Sin duda, el de Stockton (California) es considerado una figura icónica en las MMA por su estilo de combate agresivo, por su rasgo característico de golpeo destartalado pero valiente a su vez. También por sus polémicas y trifulcas fuera del octógono, incluso en los hoteles donde se alojaban los atletas durante las semanas de evento. Nate, junto a su hermano Nick Díaz, han protagonizado una de las sagas de hermanos más divertidas y llamativas de las artes marciales mixtas.

Al fin y al cabo, muchos consideran que Nate Díaz es una leyenda, teniendo en cuenta que todavía piensa en pelear y comenzó su carrera profesional en 2004. Si algo destacó durante sus inicios fue el proclamarse campeón de la quinta temporada de The Ultimate Fighter en 2007, lo que le aseguró un contrato con la UFC. A lo largo de más de 15 años en la organización, Díaz acumuló un récord de 22 victorias y 13 derrotas, destacándose por su habilidad en el suelo y su aguante físico a los golpes. Llegó a acumular 16 bonos por desempeño.

Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera fue su victoria por sumisión sobre Conor McGregor en marzo de 2016 en el UFC 196. La revancha tuvo lugar en UFC 202, donde McGregor ganó por decisión mayoritaria, dejando la rivalidad empatada 1-1. Unas cuentas que nunca fueron ajustadas del todo, pues siempre estuvo encima de la mesa la posibilidad de cerrar estos enfrentamientos con una trilogía.

Pues bien, recientemente, a sus 40 años, Nate Díaz no lo descarta. «Conor y yo tenemos asuntos pendientes. Tiene que suceder... Esos son los tipos con los que quiero pelear, como Max Holloway (por el cinturón simbólico BMF)», señaló el de Stockson en una entrevista en 'The HJR Podcast'. Pero además, el californiano retó a El Matador, con quien le encantaría cruzar su camino, en un hipotético 'último baile'. «También me gustaría pelear con Ilia Topuria. Es muy bueno, pero es más pequeño que yo», sentenció Nate Díaz. Veremos si termina regresando a la UFC, donde realizó su último pleito en 2022 ante Tony Ferguson.