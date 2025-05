El preparador físico de Topuria: «Ilia noqueará a Oliveira, no va su aguantar su potencia de pegada»

Ilia Topuria encara un nuevo reto para continuar agrandando su leyenda dentro de las artes marciales mixtas (MMA). El Matador se enfrentará al excampeón Charles Oliveira por el título del peso ligero de la UFC, que ha dejado vacante el actual monarca Islam Makhachev para subir de división. Parecía, de hecho, que el rival de Topuria iba a ser el daguestaní, pero finalmente decidió evitar ese pleito, dando un paso al frente el brasileño. En plena preparación para la pelea, el 'coach' principal de rendimiento físico del hispanogeorgiano, Jesús Gallo, concede una entrevista exclusiva a ABC MMA para analizar cómo está yendo el 'training camp' y el compromiso que tienen por delante en el UFC 317, que tendrá lugar en la International Fight Week de Las Vegas, el próximo 28 de junio.

-¿Cuándo comenzaron el 'training camp' en relación a la llamada de la UFC que ya aseguraba el combate por el título del peso ligero en la International Fight Week?

-Desde hace 5 años atrás, cuando empecé a trabajar con Ilia, sabíamos que tras lograr el título del peso pluma, íbamos a subir al peso ligero, era una decisión que se había tomado anterior al combate contra Max Holloway. Al terminar la pelea contra Max, sabíamos que nos íbamos a ir al ligero y ahí empieza la preparación. No es nada nuevo, no nos tomó de sorpresa, no es algo que empezáramos hace un mes.

-Una vez ya hay combate programado, en este caso contra Charles Oliveira en el UFC 317 el 28 de junio, ya entráis en 'training camp' oficialmente. ¿Cómo está yendo esa preparación?

-Al principio lo que tratamos de hacer es alcanzar un poco más de masa muscular y caminar en un peso en el cual cuando bajemos a los 70 kilos tengamos un rebote en el que se sienta cómodo, con potencia, sin perder la rapidez que es una de las cualidades que tiene como peleador.

Noticia Relacionada Es oficial: Ilia Topuria peleará con Charles Oliveira por el título vacante del peso ligero en el UFC 317 Álvaro Colmenero La UFC fuerza al daguestaní Islam Makhachev a dejar su cinturón para buscar conquistar el peso wélter

-¿De cuántas semanas van a realizar la preparación específica?

-Van a ser 11 semanas. Es tiempo de sobra para llegar al combate.

-¿La preparación física ha cambiado mucho para Charles Oliveira respecto a si hubiera sido Islam Makhachev el oponente?

-Si hubiera sido Islam, las cargas hubieran sido diferentes, las personas de sparring hubieran cambiado y el enfoque hubiera sido un poco distinto, hubiéramos preparado más la parte de la lucha, para tener esa energía que se necesita para luchar durante 5 rounds.

-Finalmente fue Charles, que es un peleador que aúna un grandísimo juego de suelo con un magnífico golpeo (striking). ¿Qué tipo de adaptación habéis realizado para este rival?

-En base a la preparación física, no vamos a cambiar nada de lo que hemos estado haciendo, solamente que nos enfocamos en mantener la potencia y la rapidez. Pero nos enfocamos mucho en lo que es la movilidad de sus pies, todo lo que tiene que ver con la reacción de sus ojos, cómo puede ver la pelea, lo que estamos haciendo es enfocarnos en la parte del 'striking', mantener la distancia, tratar de cerrar la distancia para que Ilia se mantenga cerca de Charles donde le va a hacer más daño.

-Hay un punto muy fuerte de Ilia, que ya demostró en el peso pluma, que es el de la pegada, la capacidad de nocaut. ¿Cómo percibes que será en el peso ligero respecto al resto de peleadores?

-Va a ser la mejor pegada del peso ligero, no tengo la menor duda. No creo que haya nadie en ese peso que tenga la potencia que tiene él, no estamos perdiendo nada, ni nadie tiene una superioridad respecto a Ilia. En cuanto al tamaño, ya hemos enfrentado a peleadores más altos como Holloway. Ilia es un peleador que sabe cerrar la distancia increíblemente, no le afecta en absoluto. Además, el desgaste con el recorte de peso que tenía en el pluma no se verá ahora en el ligero.

-También es cierto que será más musculoso y pesado. ¿Eso podría hacer que se desgaste antes Ilia en el plano del cardio?

-En verdad Ilia es de este peso, todos los campamentos los hemos hecho en este peso pero luego tenía que forzar para llegar al pluma en el recorte. Pero su genética pertenece a este peso, su configuración, todo le beneficio para estar en este peso. No hemos forzado nada para estar aquí.

-Uno de los puntos interesantes en el aspecto físico también es que Ilia ya ha trasladado que su intención sería conquistar tres divisiones, y eso pasaría por subir al peso wélter (77 kilos). ¿Cómo de real es que pueda hacer grandes actuaciones en esa división?

-Es muy real, increíblemente real. De verdad que sí. Sin menospreciar a nadie, sin sonar arrogante, es una cosa que se puede lograr de verdad. Subiríamos un poco la masa muscular, pero no sería una cosa que lo mermase, ni haríamos un cambio drástico, nada que le perjudicase a su movilidad dentro del octágono. Tiene una genética muy favorable, no creo que sea un cambio drástico.

-Pasemos a un plano más personal. Comenzaste a trabajar con Ilia Topuria hace cinco años. ¿Cómo empezó esta relación?

-Él se encontraba en Miami durante la pandemia, en ese momento yo llevaba a Jorge Masvidal y este me lo recomendó. Esto fue en 2020. Me trajeron a Ilia y tuvimos un click químico.

-Y ahora estás en Madrid codo a codo con Ilia.

-Sí, decidimos que era necesario que viniera a Madrid para este campamento y estaré con él hasta el final. Nos iremos a Las Vegas tres semanas antes.

-¿Qué tipo de adaptación hacéis al llegar a Estados Unidos para luchar contra el 'jetlag'?

-Lo principal es acostumbrarnos a la hora, tratar de no dormirnos en el día. Es un esfuerzo que dura unos cuantos días pero él está acostumbrado a hacerlo, va a ser bastante fácil.

-El asunto de la activación para la pelea me resulta muy interesante.

-En el día de la pelea, en la mañana siempre hacemos un trabajo de reacción y activación, trabajamos la movilidad, los ojos, la estrategia, la técnica, la táctica, todo lo que se ha hablado durante el campamento. Se repasa todo lo que queremos hacer en el combate y lo que hemos estado trabajando tanto tiempo.

-Hay algo que ha impactado mucho en Estados Unidos respecto a la preparación de Ilia y es la utilización de tecnología punta. ¿Seguís evolucionando con esas máquinas?

-Obviamente, él ha tratado su carrera muy profesional y se ve en el resultado, en la parte física y mental, eso ha sido que le ha ayudado mucho durante toda su trayectoria.

-Para concluir, me gustaría que me dieras una predicción del combate del 28 de junio. ¿Qué crees que ocurrirá ante Charles Oliveira?

-Sin menospreciar a Charles, que tiene muchas batallas en el octágono, y ha sido un peleador que ha demostrado que tiene la garra para estar ahí, sin quitarle mérito, pero pienso que la pelea terminará en un nocaut a favor de Ilia. Sé que no va a poder aguantar la potencia que tiene Ilia, en el round no lo sé, pero si lo toca, va a ir a la lona y no creo que se vaya a levantar de ahí.