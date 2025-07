Max Holloway, el surfero que conquistó la UFC tras una infancia marcada por las drogas y el abandono

Las artes marciales mixtas (MMA) son sinónimo de Max Holloway. El hawaiano se ha convertido en una de las principales caras de la UFC, la mayor compañía de la disciplina. A través de actuaciones y peleas legendarias se estableció en lo más alto: campeón del peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos). A pesar de no tener una carrera inmaculada, su carisma y forma de luchar conquistaron los corazones de la afición, siendo uno de los atletas más queridos. Igual que su próximo rival, Dustin Poirier. Ambos se verán las caras este 19 de julio en el UFC 318, velada que supondrá la despedida de El Diamante (apodo de Poirier).

Pero, ¿de dónde viene Max Holloway? Este nació en Honolulu, Hawái, pero fue en Waianae, región conocida por su cultura de peleas callejeras, donde se crio realmente. Y como muchas personas que llegan a los deportes de contacto como una vía de escape, Holloway no fue la excepción. Creció en el seno de una familia desestructurada, con ambos padres adictos a las drogas. Aunque su madre salió adelante después de muchos años, su padre los abandonó cuando apenas tenía 11 años. Ese fue un momento clave en su vida, ya que la ausencia de una figura paternal lo llevó a comprometerse mucho con su hijo en el futuro.

Con 15 años incursionó en los deportes de combate sirvieron como un salvavidas que encauzaron el devenir del joven, inculcándole los valores del esfuerzo y el respeto. Con apenas tres clases de kickboxing se aventuró a competir, obteniendo su primera victoria amateur. La sorprendente hazaña de alguien tan primerizo en el deporte le otorgó el apodo de Blessed (El Bendecido), el cual se mantuvo hasta día de hoy. Aunque se mantuvo compitiendo en kickboxing, rápidamente viró hacia las MMA. Fue en 2010, con 19 años, que dio el salto a profesional. En menos de un año obtuvo cuatro victorias, llamando la atención como una de las grandes promesas. Tanto es así que su quinta pelea fue en la liga más grande del mundo, la UFC.

No obstante, El Bendecido no tuvo el debut soñado. Fue sometido por, precisamente, Dustin Poirier, quien le enseñó que la UFC es un nivel diferente. Pero los guerreros más fuertes no son los que no caen, sino los que se vuelven a poner de pie. Así se repuso con tres victorias, que no impedirían que, tras ellas, perdiera dos veces más, contra Dennis Bermudez y Conor McGregor. Pero esto solo encendió la llama del que se convertiría en uno de los mejores peleadores del peso pluma de la compañía. Una racha endiablada de nueve triunfos le permitió enfrentarse a Anthony Pettis por el cinturón interino, consiguiendo la victoria. Pero todavía quedaba unificarlo. El reto no sería menor, pues enfrentó al 'GOAT' (mejor de todos los tiempos) de la división, José Aldo.

La caída del rey

Lejos de amedrentarse se motivó. Finalizó, a base de golpes, al brasileño en el tercer asalto. Y para no dejar dudas lo volvió a repetir, también en la tercera ronda. Tras defender contra Brian Ortega probó suerte en el peso ligero (155 libras o 70, 3) por el cinturón interino de la categoría. El rival, un viejo conocido, Dustin Poirier de nuevo. Después de una batalla encarnizada, el de Luisiana volvió a salir con el brazo en alto. Esto no impidió que en el pluma defendiera de nuevo ante Frankie Edgar. Sin embargo, apareció la bestia negra del hawaiano. Alexander Volkanovski apareció para robarle el trono y nunca más devolvérselo. Cayó dos veces de manera consecutiva y ajustada, y después de derrotar a Calvin Kattar y Yair Rodríguez tuvo una tercera oportunidad. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando el australiano dominó con maestría a Holloway durante los cinco asaltos de la contienda.

Luego de aquello tuvo que reclamar su posición como contendiente número uno, derrotando a Arnold Allen y Chan Sung Jung. El problema era que, mientras Volkanovski tuviera el cinturón, este no recibiría su oportundiad. Ya había perdido tres veces. En ese contexto se anunció que tendría un combate en las 155 libras contra Justin Gaethje, el campeón BMF (The Baddest Mother Fucker). El resultado fue un dominio sorpresivo del aspirante que finalizó con un KO de último segundo, dejando una imagen y un momento para la historia. Pero mientras que Holloway se preparaba para derrotar a Gaethje, una tormenta con el nombre de Ilia Topuria se postraba sobre las 145 libras. El Matador desbancó a Volkanovski, por lo que el hawaiano tenía otra chance para recuperar su trono. No fue el caso. Topuria consiguió algo que, en ninguno de sus anteriores 29 pleitos, nadie había logrado. Lo noqueó. Ahora, buscará resarcirse de esa derrota y de sus dos anteriores con Poirier en este UFC 318. Max Holloway fue recibido en la UFC por el Diamante y ahora será él quien le de la despedida.