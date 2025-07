Max Holloway, ansioso por una revancha contra Ilia Topuria: «Quiero venganza»

El UFC 318 no solo trajo la retirada de Dustin Poirier. También sirvió para que Max Holloway, ganador de aquel pleito, presentara su candidatura como contendiente al cinturón del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos), el cual está en las manos de Ilia Topuria. A la UFC se le acumulan los problemas, ya que esperando la oportunidad se encuentran Juastin Gaethje, Arman Tsarukyan e incluso Paddy Pimblett, aunque clasificado el décimo de la categoría todavía parece estar lejos de la oportunidad.

Pese a que Holloway no ha pedido textualmente la pelea con Topuria, si tiene claro que quiere enfrentarlo antes o después. «Por lo que me hizo. El primero en noquearme. Claro que quiero venganza», declaraba a Carlos Contreras Legaspi. Aun así, parece que Charles Oliveira podría ser su siguiente desafío en la división. Al estar parcialmente atascada, esta podría ser la solución de la UFC para obtener más claridad, ya que Tsarukyan sigue clasificado como el número uno y Gaethje fue noqueado el pasado año por Holloway.

No obstante, no hay que descartar del todo la posibilidad de que sea el siguiente, ya que Holloway quiere resarcirse de aquel KO que sufrió en octubre de 2024. Si bien El Matador no suele mostrar interés en tener revanchas, pues no le motiva, esta podría ser la excepción. En primer lugar, comparando sus otras peleas de campeonato contra Volkanovski y Charles Oliveira, Holloway ha sido el más duro que ha enfrentado. Durante los dos primeros asaltos le peleó de tú a tú a Topuria, conectando buenas manos y defendiéndose de los estoques del hispanogeorgiano, hasta el tercer asalto, donde fue el primero en la historia en noquearlo.

Otro incentivo para conceder esta revancha es el cinturón BMF (The Baddest Mother Fucker). Aquí ocurre algo peculiar. Max Holloway se convirtió en campeón de este título 'honorífico' al noquear a Gaethje en abril de 2024 durante el UFC 300. Meses más tarde, en octubre, se enfrentaría a Ilia Topuria por el cinturón del peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos). Aquí, el BMF no se puso en juego, a pesar de los numerosos intentos de El Matador para que ocurriera. Al caer noqueado Holloway mientras era campeón BMF, Topuria lo tomó como suyo. Incluso en al terminar el pleito salió con ambos cinturones sobre sus hombros.

Pese a todo esto, el rey oficial de ese título sigue siendo Max Holloway, más aun tras defenderlo contra Dustin Poirier. Por ello, si le prometen a Topuria que en la revancha no se pondría en juego solo su cinturón del peso ligero, sino también el BMF de manera oficial, podría terminar aceptándolo. El último aliciente sería el gran nivel que ha mostrado el hawaiano en las 155 libras, peso en el que ha mostrado de sus mejores versiones. En su contienda contra Gaethje y Poirier se mostró fuerte, veloz y preciso, demostrando lo bien que le ha subido ascender de peso. Si sus actuaciones impresionan al hispanogeorgiano, podría terminar aceptando. Incluso Dana White confirma que es una posibilidad.