Una leyenda de la UFC 'confirma' los planes para Ilia Topuria: «Es contra Arman Tsarukyan 100%»

El siguiente rival de Ilia Topuria es un tema que ocupa las cabezas de todos los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA). Desde que derrotó a Charles Oliveira y se convirtió en campeón del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) de la UFC, su primera defensa ha sido el tema a tratar. Nombres como Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan, Justin Gaethje y, recientemente, Max Holloway, ocupan las opciones más viables.

Pues bien, según Chael Sonnen, en una entrevista con el periodista especializado Mike Bohn, el objetivo de la compañía sería el armenio, clasificado número dos del ranking, solo por detrás de Makhachev (que ya tiene duelo en la categoría superior). «No comparto mi opinión, comparto la realidad. Es Ilia contra Arman; ese es el plan al cien por cien. Lo primero que hace Ilia cuando va a pelear con alguien que no sea Paddy es decir: 'No voy a pelear con él'», relata.

Si lo que dice es cierto, supondría que la compañía de Dana White habría perdonado a Tsarukyan. Recordemos que este se bajó del pleito estelar del UFC 311, donde competía por el título contra Makhachev, consecuencia de unos dolores de espalda. Esto provocó que no le dieran ningún compromiso. Además, él se plantó en no aceptar cualquier oferta que no fuera por el cinturón. En estas últimas semanas se ha dedicado a mandar mensajes por redes sociales, de cara a que el campeón acepte enfrentarlo.

Por su parte, Topuria siempre se ha mostrado reacio a darle el combate de manera directa. Este quiere que Tsarukyan se vuelva a ganar el puesto enfrentando a otro rival. El motivo es que cuando él tuvo problemas con el peso, tuvo que pagar su error. Lo hicieron subir de categoría, enfrentando a Jai Herbert. Es por esa razón de orgullo que no quiere recibirlo sin que afronte antes su castigo.

Aun así, la UFC es la que tiene la última palabra. Si considera que Tsarukyan debe ser la primera defensa tendrán que convencer al hispanogeorgiano. Todavía no hay una versión oficial, ya sea por parte del campeón o de la compañía, por lo que no hay que tomar las palabras de Sonnen como una verdad absoluta. El tiempo dirá quién será el siguiente reto para El Matador.