De la alfombra roja al octágono: las MMA llegan al Marbella Starlite

Las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) han acelerado su ascenso en España a una velocidad vertiginosa. El fenómeno llevaba tiempo fraguándose en el mundo, pero ha sido en los últimos dos años cuando ha explotado en el país. El gran culpable ... de esta revolución tiene nombre y apellido: Ilia Topuria. El hispanogeorgiano no solo conquistó la cima de la UFC, sino que, como un Fernando Alonso del octágono, convirtió un deporte de nicho en un espectáculo de masas. Su triunfo mediático arrastró consigo a toda la disciplina.

Lejos de conformarse con sus victorias internacionales, en agosto de 2024 Topuria dio un paso más. Se involucró en el crecimiento de las MMA en casa, convirtiéndose en socio y rostro de WOW, la promotora española que ya despuntaba. Con él al frente, WOW pasó de promesa a institución: las veladas dejaron de ser pequeños eventos deportivos con un público de nicho para convertirse en citas imprescindibles en la agenda VIP. Actores como Mario Casas, políticos como Isabel Díaz Ayuso o futbolistas como Mario Suárez son ahora visitantes habituales de sus noches, reforzando esa aura de exclusividad que hace unos años habría parecido impensable.

Porque los deportes de contacto, y en especial las MMA, están de moda. Son el nuevo 'place to be'. Lo que empezó en discretos hoteles se trasladó al Palacio de Vistalegre, y en 2025 coronó el Madrid Arena, llenándolo con más de 7.000 personas. WOW cerró un semestre prodigioso: más de un millón de espectadores únicos en Movistar Plus y UFC Fight Pass, 70 millones de visualizaciones en Instagram, 30.000 entradas vendidas y la consolidación de sus cinturones como símbolo de prestigio. Pero su ambición no termina ahí.

Ahora, la promotora quiere cruzar una frontera simbólica y lo hace entrando en territorio de estrellas: Starlite Marbella. El festival de música y cultura más exclusivo del verano, que durante dos meses convierte la Costa del Sol en el epicentro del glamour, acogerá el WOW 21. Y lo hará a lo grande. Por una noche, la célebre cantera de Nagüeles —escenario en el que han brillado Marc Anthony, Scorpions o Will Smith—, un espectacular anfiteatro natural enclavado entre grandes rocas, se transformará en el octágono más lujoso del planeta. «En Starlite siempre buscamos la excelencia, la inspiración y la magia. Por eso nos emociona que el evento de WOW, apadrinado por Ilia Topuria —campeón mundial y ejemplo indiscutible de superación, disciplina y autenticidad— tenga lugar en Stalite. Compartimos con él valores como la pasión, el compromiso y la certeza de que los sueños se conquistan con trabajo, dedicación y corazón», declara Sandra García-Sanjuán, cofundadora de Grupo Starlite.

Parte de esta noche mágica formarán personalidades como Carmen Lomana, el artista Danny Romero, el periodista Edu Aguirre o la creadora de contenido Ana Antic. También estarán diversos nombres relacionados con el deporte a nivel nacional, tales como el medallista olímpico de boxeo Ayoub Ghadfa, el entrenador personal Iñaky García o Rafa Pascual, quien fue el mejor jugador de voleibol del mundo a finales de los 90 y principios de los años 2000, aunque actualmente se mueve por los terrenos empresariales. Por supuesto, no podían quedar fuera el Concejal de Deportes de Málaga y el Teniente de Alcalde de Marbella.

«Marbella le da un toque de importancia a la velada distinto. Han tocado artistas importantísimos, y creemos que ese es el escenario para los peleadores. Si queremos que sean figuras de primer nivel pues tienen que estar en ese tipo de escenarios», apunta Arturo Guillén, presidente de WOW, sobre la elección. «Siempre estamos dispuestos a asumir nuevos retos, porque creemos que el deporte está en un momento que tiene que evolucionar, aprender y experimentar. Es algo distinto a lo habitual. Nosotros siempre estamos dispuestos a aprender y Marbella nos ofrecía esa oportunidad. Ver cómo funcionábamos en un sitio destinado para conciertos. Estoy convencido de que se va a convertir en el evento del verano. La atención de los deportes de contacto, cada verano, será en Marbella, en Starlite, dentro de un evento de WOW», prosigue.

Y es que, para que un deporte crezca, las apariencias importan. Durante años, los deportes de contacto cargaron con prejuicios, asociados a una imagen dura o marginal. WOW se ha empeñado en romper ese estigma y llevar las MMA a todos los públicos. «Algo que nos hace sentir muy orgullosos es la amplitud de la audiencia. Esto no es un deporte para cuatro practicantes de MMA. Es un deporte para niños, para amas de casa, ejecutivos, señoras mayores como Pilar, la 'Abuela de WOW', que es maravillosa, la gente del gimnasio. Este es un evento muy sano para gente de todo tipo y de todas las edades. Y el Starlite también promueve mucho eso. Espectáculos muy entretenidos y, en este caso, inspiradores. La Cantera de Marbella es un sitio maravilloso, muy especial y que nos va a ayudar a captar nuevas audiencias. Gente que hasta ahora no había tenido la oportunidad de asistir a una velada de MMA, lo vean y digan: 'Aiba, esto es interesantísimo, no son dos pegándose golpes. Va más allá'. Si somos capaces de conseguirlo será un éxito para todos», relata Guillén.

El cartel deportivo también está a la altura de la alfombra roja que se desplegará. El protagonista de WOW 21 será el canario Zebenzui Ruiz, que llega con una racha de cinco victorias y experiencia en ligas internacionales como PFL. Frente a él, el británico Scott Pedersen, otro guerrero con cinco triunfos seguidos. A ellos se sumará Brett Johns, quizá el luchador con mejor currículum que haya pisado la promotora, con pasos por Cage Warriors, Bellator, PFL y UFC. Y, aunque la ambición de WOW apunta a consolidarse entre las grandes compañías europeas, no olvida sus raíces: Chanel Forster o Vincenzo Bussolotti, talentos locales, completarán una noche que promete hacer historia.