Khabib Nurmagomedov, contundente sobre Ilia Topuria: «No será el siguiente Conor McGregor»

Desde que la figura de Ilia Topuria comenzó a destacar, las comparaciones con la mayor estrella del deporte, Conor McGregor, no tardaron en aparecer. Es más, a día de hoy siguen más fuertes que nunca. Ambos reinaron en el peso pluma (145 libras o 65, 8 kilos) y después lograron la hazaña del doble campeonato en el ligero (155 libras o 70, 3 kilos). Además, lo hicieron con la misma edad. También resaltan actitudes tales como predecir el asalto en que acabarían la pelea o coger el cinturón antes de disputarlo.

Se mire por donde se mire, sus carreras deportivas son muy similares. También resalta que en su momento, Conor McGregor fue la cara de la compañía y de las artes marciales mixtas (MMA) en general. Si bien es a menor escala, Topuria también lo es en la actualidad, siendo el peleador en activo con más seguidores en Instagram. A pesar de todos estos parecidos, una leyenda de la UFC, la cual conoce muy bien al irlandés, ve claras diferencias. Se trata de Khabib Nurmagomedov.

«Topuria no será el siguiente Conor McGregor, es un buen tipo. Está intentando ser alguien», comentó en una entrevista para el canal 'Hustle Show'. Aquí, aunque la situación entre Topuria y los daguestaníes no pasa por su mejor momento, Khabib rompe una lanza a favor del hispanogeorgiano. Este asegura que Topuria no se parece a McGregor, ya que pese a todo, lo considera «un buen tipo».

Y es que si bien, en el ámbito deportivo hay similitudes entre El Matador y McGregor, fuera de la jaula no tienen nada que ver. Hasta la fecha, Topuria no ha protagonizado ninguna polémica al nivel de las que acostumbra a estar involucrado McGregor. El ruso ha sido capaz de ver esto a pesar de que su rivalidad con el irlandés va más allá de lo personal. Aun cuando dieron un evento legendario, el respeto y las buenas intenciones brillaron por su ausencia. Se odiaban de verdad. Ahora, con todo más enfriado, Nurmagomedov continúa sin apreciar a Conor McGregor.

«Cuando vives ese tipo de vida, no importa quién seas, es inevitable que te metas en problemas. Ese estilo de vida, de beber constantemente, siempre conducirá a problemas», comentaba en la entrevista. Es una pena que la carrera del irlandés haya acabado de este modo. Aunque hizo ademan de regresar para la velada de la UFC en la Casa Blanca, lo cierto es que se le ve más por fiestas y en su yate que entrenando. Muchos son los aficionados que se han dado por vencidos con Conor McGregor, y solo quedan unos pocos que confíen en él.