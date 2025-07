Conor McGregor, listo para regresar a la velada de la UFC en la Casa Blanca: «Voy a pelear en esa cartelera»

Aunque al principio solo parecía una idea remota, la venida de las artes marciales mixtas (MMA) a la Casa Blanca parece un hecho. Donald Trump anunció el pasado 4 de julio que para el 2026, año en el se celebra el 250 aniversario de la independencia de los Estado Unidos, los jardines de la Casa Blanca acogerían un evento de la UFC. La noticia corrió como la pólvora. Dana White, presidente de la compañía confirmó las intenciones del presidente. Además, con el pasar de los días fue alimentando la expectación, asegurando que sería una de las mejores carteleras de la historia.

Un evento de tal magnitud atraerá a los ojos de muchas persona, por lo que no son pocos los peleadores que levantaron la mano para participar. Uno de los más sonados fue Jon Jones, el cual, pese haberse retirado hace pocas semanas, quiere regresar para dicha velada. «Poder entretener al país y al mundo a este nivel en la Casa Blanca significa muchísimo para mí. He vuelto», declaraba en ESPN. En 'Joy of Everything', también comentó que le gustaría enfrentar a «quienquiera que tenga el cinturón a final de año».

Pero esta no ha sido la única superestrella que ha mostrado interés. Conor McGregor, quien no pelea desde 2021 y ha sido protagonista de diversas polémicas en la última semana, también ha levantado la mano. Nada más salir la noticia mostró sus intenciones, pero con el irlandés nunca se sabe que va a suceder. Sin embargo, David Feldman, presidente de BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship), compañía de la cual también forma parte McGregor, corroboró las aspiraciones del ex doble campeón.

«Conor me lo dijo en persona: 'Estoy en la testing pool (programa de antidopaje). Me estoy preparando para mi regreso. Voy a pelear en esa cartelera importante [La Casa Blanca], luego tendré otra pelea, y luego podemos hablar'», reveló Feldam en una entrevista con Ariel Helwani. Además, de estas palabras se puede predecir un poco el futuro de McGregor. «Y luego podemos hablar», esto puede indicar que, cuando finalice los dos combates que le quedan en el contrato con la UFC, podría aspirar a competir en Bare Knuckle (boxeo sin guantes). Pero tratándose de alguien como el irlandés, todo sigue en el aire.

Volviendo al tema de su vuelta a la UFC, en una reciente entrevista en 'The Schomo', él mismo declaró que «estoy de vuelta en la piscina. Así que prepárense y manténganse preparados, porque el daño estará hecho. Oficina Oval. Jardín de la Casa Blanca». Sus intenciones son más que claras, pero de aquí a un año pueden pasar muchas cosas. Esta no es la primera vez que Conor McGregor anuncia un regreso por todo lo alto para después quedar en nada. Aun así, algo tan extravagante como una velada de la UFC en la Casa Blanca puede reunir los ingredientes necesarios para que, en efecto, vuelva al octágono.