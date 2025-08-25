Jon Jones se enzarza con su mayor enemigo: «Soy el mejor de la historia y quiere atribuirlo a los esteroides»

Las artes marciales mixtas (MMA) son una disciplina que acostumbra a dar lugar a muchos debates abiertos. Quién ha logrado el mejor nocaut de la historia, cuál es la mejor pelea de todos los tiempos o qué luchador es el que mejor legado ha dejado. En este último punto, muchos aficionados apuntan siempre a una misma dirección: el mejor peleador que ha pisado el octágono es el estadounidense Jon Jones. Aunque también ciertas voces apuntan a que pudiera ser el canadiense Georges Saint-Pierre.

Sea como fuere, Jon Jones siempre cuenta con un puesto reservado en lo que los analistas llaman el Monte Rushmore, esa escultura gigantesca en la que figuran los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Es decir, el campeón más joven de la historia de la UFC está, en la inmensa mayoría de las listas, dentro de los cuatro mejores luchadores de todos los tiempos.

Siempre embargo, Daniel Cormier, quien fuera campeón del peso semipesado y pesado de la UFC y quien se enfrentó en dos ocasiones a Jon Jones, perdiendo ambas, no ha incluido a su archienemigo dentro de su Monte Rushmore. El motivo, afirma, es que Jon Jones dio positivo en varias ocasiones, especialmente en el último combate que ambos disputaron y que finalmente quedó sin resultado.

Esas declaraciones no le han sentado nada bien a Jon Jones, quien se ha pronunciado a través de sus redes sociales para poner las cosas en su sitio. «Campeón estatal de preparatoria, campeón nacional de JUCO, el campeón más joven de la UFC, el mejor en la historia de las MMA. Toda una vida de derrotas, victorias y sacrificios, y este tipo quiere atribuirlo todo a los esteroides. Sinceramente, es insultante. Pero no puedo evitar reírme, sabiendo que fueron las habilidades de Dios las que lo hicieron sentir tan inferior», ha escrito el hombre que gobernara también las mismas divisiones que Cormier.

Si bien ya es prácticamente imposible que volvamos a disfrutar de los dos encerrados en un octágono, la historia señala el camino: Jon Jones dejó mucho más legado que Cormier y, además, podría seguir ampliándolo si finalmente sale del retiro para pelear el año que viene en la Casa Blanca.