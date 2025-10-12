Joel Álvarez arrolla a Vicente Luque en Río y se postula como un top del peso wélter de la UFC

Espectacular golpe de autoridad del asturiano Joel Álvarez en la UFC. El Fenómeno ha logrado una victoria muy dominante ante el brasileño Vicente Luque, un triunfo determinante para su futuro dentro del peso wélter, una división en la que se estrenaba ante un ... nombre más que consolidado. El gijonés arrolló los tres asaltos al peleador local, logrando una tarjeta favorable de un triple 30-26 e incluso el árbitro debería haber detenido el pleito tanto en el primer asalto como en el segundo.

El Fenómeno salió al combate como había vaticinado en su entrevista previa con ABC, «siendo cauteloso», esperando a que iniciara la acción Vicente Luque para esperarle al contragolpe. Centró su estrategia en el boxeo, en aprovechar la diferencia de altura y distancia, y fue trabajando poco a poco al brasileño mediante golpes muy bien ejecutados. Bien es cierto que el brasileño conectó alguna mano dura en la primera ronda, pero Joel Álvarez le devolvió una contra en la que su rival se quedó parado y se tocó el ojo. Podía parecer un piquete de ojo (golpe ilegal), pero no lo era, había sido una mano totalmente legal, por lo que el árbitro al detener la pelea debía haber decretado una victoria para el asturiano por KO técnico. Sea como fuere, se apuntaba el primer asalto.

Ya en el segundo round, Joel Álvarez continuó percutiendo con su excelsa técnica de golpeo, mientras Vicente Luque trataba de lanzar misilazos con sus manos. Ya un tanto tocado, el brasileño intentó el derribo ante el asturiano, siendo muy bien defendido por El Fenómeno, que quedó por encima en el suelo en una posición muy ventajosa. Ahí aprovechó para sacar su repertorio de manos y codos, tanto que pudo haber detenido nuevo el pleito el árbitro, pero no lo hizo. Nos íbamos al tercero.

En el último asalto, Joel Álvarez mantuvo la tranquilidad, como un depredador, y siguió impactando buenas manos desde la distancia. Vicente Luque, en un detalle de desesperación, intentó otra vez un derribo, pero quedó en una posición mala para él, encajado un triángulo invertido por parte del asturiano. Así concluyó la pelea, con una actuación espectacular del gijonés, que se llevó una trabajada victoria en territorio hostil, con el público carioca en contra. «Lo siento por no finalizar, era más duro que una piedra», fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Joel Álvarez tras bajar del octágono a las cámaras de ABC.

«Empieza una segunda carrera de eslalon, teniendo en cuenta que será mi pelea profesional número 26 y la décima en la UFC, pero es como una nueva versión de Joel Álvarez en el peso wélter. Quiero hacer disfrutar a los fans y a los que me apoyan, tengo 32 años, no voy a seguir peleando hasta los 40, espero retirarme con 37 o 38 años. En estos años que me quedan quiero hacer pelear y disfrutar a la gente», apuntaba Joel Álvarez en la previa. Y desde luego que el inicio de esta carrera ha sido inmaculado, pues ahora apuntará a los nombres más importantes del peso wélter de la UFC, postulándose como un top de la categoría.

cuando un peleador de la UFC se muda de división, es habitual que tengan que empezar desde abajo. Sin embargo, Joel Álvarez ha vencido a Luque, un luchador que contaba con 23 pleitos dentro de la promotora, habiendo vencido en 16 de ellos. Pero había más. El brasileño llegó a estar clasificado el número 4 del mundo y ha vencido a tres atletas que llegaron a ser campeones dentro de la mayor organización de MMA. Es decir, se trata de un triunfo de mucha entidad.

«Luque es un top 10 natural, una victoria sobre él debería colocarme en el top 15 del peso wélter, si no, ya la siguiente pelea sería contra algún nombre importante del ranking. Ganarle supondría convertirme en un top de la UFC», trasladó El Fenómeno a este periódico durante la semana de la pelea en Río de Janeiro. Y ya había avisado: «No venimos a Brasil para perder, venimos para ganar». Lo cumplió con creces.

Después de esta victoria, Joel Álvarez tiene claro que le encantaría pelear contra algunos de los mejores atletas del mundo del peso wélter, como Carlos Prates, Ian Garry o Leon Edwards. «Hay unos cuantos que son nombres muy interesantes, me gustaría ir peleando contra luchadores que sean divertidos y espectaculares», señala a este periódico, mientras mantiene vivo el objetivo de hacer alguna pelea grande en España «si la UFC pudiera venir en 2026».