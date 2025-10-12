Suscribete a
Joel Álvarez arrolla a Vicente Luque en Río y se postula como un top del peso wélter de la UFC

El luchador asturiano se lleva una dominante victoria ante el prestigioso brasileño por decisión unánime (triple 30-26) y apunta a los nombres más importantes de la mayor liga de MMA

Joel Álvarez, vencedor de su combate contra Vicente Luque en Río de Janeiro
Álvaro Colmenero

Enviado especial a Río de Janeiro (Brasil)

Espectacular golpe de autoridad del asturiano Joel Álvarez en la UFC. El Fenómeno ha logrado una victoria muy dominante ante el brasileño Vicente Luque, un triunfo determinante para su futuro dentro del peso wélter, una división en la que se estrenaba ante un ... nombre más que consolidado. El gijonés arrolló los tres asaltos al peleador local, logrando una tarjeta favorable de un triple 30-26 e incluso el árbitro debería haber detenido el pleito tanto en el primer asalto como en el segundo.

