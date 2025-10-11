Suscribete a
Un aparatoso incendio en la azotea de un edificio obliga a cortar la Gran Vía de Madrid

Quién es Joel Álvarez, el 'Fenómeno' asturiano que tiene la oportunidad de ser estrella en la UFC

El luchador español se enfrentará en Río de Janeiro a Vicente Luque, un brasileño que ha vencido a tres excampeones y cuenta con 16 triunfos en la compañía

Joel Álvarez peleará contra Vicente Luque en el UFC de Río de Janeiro el 11 de octubre

Joel Álvarez celebra una de sus victorias
Álvaro Colmenero

La 'Armada española' en la UFC vuelve al ataque. El asturiano Joel Álvarez peleará esta madrugada frente al brasileño Vicente Luque en el evento UFC Fight Night de Río de Janeiro, en lo que supondrá su debut en el peso wélter. Se trata de ... una oportunidad de oro, pues el rival del gijonés es alguien que lleva un largo kilometraje dentro de la UFC (23 combates, 16 victorias) y ha llegado incluso a vencer a tres excampeones durante su trayectoria en la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA).

