Quién es Joel Álvarez, el 'Fenómeno' asturiano que tiene la oportunidad de ser estrella en la UFC

La 'Armada española' en la UFC vuelve al ataque. El asturiano Joel Álvarez peleará esta madrugada frente al brasileño Vicente Luque en el evento UFC Fight Night de Río de Janeiro, en lo que supondrá su debut en el peso wélter. Se trata de ... una oportunidad de oro, pues el rival del gijonés es alguien que lleva un largo kilometraje dentro de la UFC (23 combates, 16 victorias) y ha llegado incluso a vencer a tres excampeones durante su trayectoria en la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA).

Después de sumar siete triunfos en la división del peso ligero, El Fenómeno (como se le apoda al asturiano) ha decidido cambiar de categoría, donde los recortes de peso no serán tan agresivo y podrá mantener una mayor actividad competitiva. Aunque lo habitual en estos casos es estrenarse contra un rival de menor entidad, la lesión del argentino Santiago Ponzinibbio le ha permitido al gijonés dar un paso al frente para encarar un combate en el que un resultado muy positivo podría auparle en su camino hacia el estrellato.

Llegados a este punto, algunas personas que se están acercando poco a poco a este deporte se estarán preguntado: ¿Quién es Joel Álvarez? Pues bien, El Fenómeno es un luchador nacido en 1993 en el barrio del Polígono, en Gijón. Se introdujo casi por casualidad en las MMA con 18 años, una edad relativamente tardía. Y emprendió una carrera profesional exitosa que le llevó, en 2018, a proclamarse campeón de AFL, una de las ligas referentes en España. Aquello le abrió la oportunidad de firmar con la UFC, estampando su firma en el contrato ya en el año 2019.

Noticia Relacionada Joel Álvarez, ante una oportunidad de oro: estará en la cartelera estelar del UFC Río Álvaro Colmenero El asturiano se enfrentará el 11 de octubre a Vicente Luque, un luchador brasileño con mucho recorrido dentro de la compañía estadounidense

Después de debutar en corto aviso con una derrota ante el kazajo Damir Ismagulov por decisión unánime, Joel Álvarez sumó cuatro victorias de manera consecutiva ante Danilo Belluardo, Joe Duffy (uno de los pocos atletas que ha vencido a Conor McGregor), Alexander Yakovlev y Thiago Moisés. Con el último triunfo, se coló por primera vez en el top 15 del peso ligero. Luego llegaría otro tropiezo ante Arman Tsarukyan (hoy en día un contendiente al título mundial), para más tarde, entre 2023 y 2024, encadenar una racha de tres victorias ante Marc Diakiese, Elves Brener y Drakkar Klose.

Después de su periplo en el peso ligero, con un total de nueve combates, decidió ascender de división y ahora le llega una gran oportunidad ante Vicente Luque. Hoy el asturiano ostenta un récord profesional de 22 victorias, todas ellas finalizadas antes de llegar a las cartulinas (17 sumisiones, 5 KO). En caso de finalizar al brasileño, la posibilidad de realizar una carrera emergente hacia el cinturón de la categoría es muy alta. Todo dependerá del desempeño de El Fenómeno en esta nueva división, pero se atisba un horizonte esperanzador para uno de los peleadores más espectaculares de la UFC.