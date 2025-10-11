Suscribete a
Vídeo de la declaración
El fiscal general negó «rotundamente» en el Supremo la filtración de los correos sobre el novio de Ayuso

Joel Álvarez, ante una oportunidad de oro en Brasil: «Si gano a Vicente Luque me convierto en un top de la UFC»

El luchador asturiano buscará esta madrugada entrar por la puerta grande al peso wélter de la UFC, ante el brasileño Vicente Luque, un rival que ha llegado a ganar a tres campeones de la compañía

Joel Álvarez, ante su cita más importante en la UFC: «Soy fan de Luque, es un cazador como yo»

Joel Álvarez, durante la Fight Week en Río de Janeiro
Joel Álvarez, durante la Fight Week en Río de Janeiro
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Joel Álvarez (Asturias, 1993) asegura que está viviendo una vida que no le pertenecía. Forjado en el humilde barrio del Polígono de Gijón, el luchador español ha logrado convertirse en uno de los atletas más espectaculares de la UFC, la mayor liga de artes ... marciales mixtas (MMA) a nivel mundial. Su currículo habla por sí solo, de sus 22 victorias como profesional, las 22 han terminado antes de llegar a las cartulinas. Ahora, ha llegado un momento clave para el despegue definitivo de su carrera. Después de nueve combates en el peso ligero (70,3 kilos), el asturiano decidió dar un salto de división al subir al peso wélter (77 kilos), debido al infierno que suponía tener que bajar tantos kilos para competir midiendo más de un metro noventa. Y se estrenará esta madrugada en la división ante el brasileño Vicente Luque, una oportunidad de oro para entrar por la puerta grande de una de las categorías más atractivas de la compañía estadounidense. Y son muchas voces las que señalan que Joel Álvarez tiene posibilidades de acabar siendo campeón.

