Joel Álvarez, ante una oportunidad de oro en Brasil: «Si gano a Vicente Luque me convierto en un top de la UFC»

Joel Álvarez (Asturias, 1993) asegura que está viviendo una vida que no le pertenecía. Forjado en el humilde barrio del Polígono de Gijón, el luchador español ha logrado convertirse en uno de los atletas más espectaculares de la UFC, la mayor liga de artes ... marciales mixtas (MMA) a nivel mundial. Su currículo habla por sí solo, de sus 22 victorias como profesional, las 22 han terminado antes de llegar a las cartulinas. Ahora, ha llegado un momento clave para el despegue definitivo de su carrera. Después de nueve combates en el peso ligero (70,3 kilos), el asturiano decidió dar un salto de división al subir al peso wélter (77 kilos), debido al infierno que suponía tener que bajar tantos kilos para competir midiendo más de un metro noventa. Y se estrenará esta madrugada en la división ante el brasileño Vicente Luque, una oportunidad de oro para entrar por la puerta grande de una de las categorías más atractivas de la compañía estadounidense. Y son muchas voces las que señalan que Joel Álvarez tiene posibilidades de acabar siendo campeón.

«Empieza una segunda carrera de eslalon, teniendo en cuenta que será mi pelea profesional número 26 y la décima en la UFC, pero es como una nueva versión de Joel Álvarez en el peso wélter. Quiero hacer disfrutar a los fans y a los que me apoyan, tengo 32 años, no voy a seguir peleando hasta los 40, espero retirarme con 37 o 38 años. En estos años que me quedan quiero hacer pelear y disfrutar a la gente», cuenta el asturiano en una entrevista exclusiva con ABC, pocas horas antes de subirse al octágono.

Para poner algo de contexto, cuando un peleador de la UFC se muda de división, es habitual que tengan que empezar desde abajo. Sin embargo, Joel Álvarez se enfrentará a Luque, un luchador que cuenta con 23 pleitos dentro de la promotora, habiendo vencido en 16 de ellos. Pero hay más. El brasileño llegó a estar clasificado el número 4 del mundo y ha vencido a tres atletas que llegaron a ser campeones dentro de la mayor organización de MMA. Es decir, debuta en el wélter contra un hombre más que consolidado en el deporte, por lo que un triunfo espectacular debería abrirle las puertas a los nombres más importantes de la UFC. Aunque, eso sí, aceptó el pleito con solo tres semanas de antelación, un tiempo excesivamente limitado pues acostumbran a preparar sus combates con diez o doce semanas.

Para dar un paso al frente y coger la pelea, Joel Álvarez venía haciendo una adaptación física, que implicaba un reto: ganar masa muscular y fuerza sin que fuera en detrimento de la rapidez, la agilidad o la movilidad. Lo ha logrado con un trabajo calculado al milímetro. «La parte más difícil de haber subido de categoría de peso es que pierdo alcance, antes tenía una diferente más positiva en el peso ligero. Ahora pegarán más fuerte, pero mi absorción de golpes también va a ser mejor. Y he notado una mayor explosividad, puedo pegar con mucha fuerza más veces con gran potencia», asegura en conversación con este periódico.

Este combate, además, cuenta con un aliciente muy claro: Joel Álvarez peleará como visitante ante un ídolo local, pues su pleito será el que precede a los dos combates estelares en el evento UFC Fight Night de Río de Janeiro. No obstante, no parece ser un obstáculo tampoco para el gijonés. «Competir en Río de Janeiro es una gran motivación, venimos a territorio hostil con solo tres semanas de aviso, hay que ganar y romperla. Soy fan de Luque, he crecido viendo sus peleas, es un cazador como yo y solo habla dentro de la jaula. Es un top 10 natural. Hemos estado hablando y hemos quedado en una especie de contrato no escrito de dar una gran batalla», desvela el asturiano.

En lo que respecta al plano deportivo, Joel Álvarez cree que será «una gran pelea» en la que habrá mucho «intercambio de golpes». «Yo no he venido hasta Brasil para perder, he venido a ganar. Creo que va a ser un combate muy medido, una 'guerra' de depredadores, de ver quién es el más listo dentro del octágono. Vicente Luque es un cirujano como yo dentro de la pelea, creo que va a ser un pleito de médicos», cuenta entre risas. «Luque es un top 10 natural, una victoria sobre él debería colocarme en el top 15 del peso wélter, si no, ya la siguiente pelea sería contra algún nombre importante del ranking. Ganarle supondría convertirme en un top de la UFC», apunta El Fenómeno (sobrenombre de batalla).

Algo que sí tiene claro Joel en caso de victoria es que le encantaría pelear contra algunos de los mejores atletas del mundo del peso wélter, como Carlos Prates, Ian Garry o Leon Edwards. «Hay unos cuantos que son nombres muy interesantes, me gustaría ir peleando contra luchadores que sean divertidos y espectaculares», señala, mientras mantiene vivo el objetivo de hacer alguna pelea grande en España «si la UFC pudiera venir en 2026». Todo ello pasará por vencer a Vicente Luque en Brasil esta madrugada.