Joe López, entrenador de Volkanovski: «Quiere volver a pelear contra Ilia Topuria»

Alexander Volkanovski es una de las grandes leyendas del peso pluma en las artes marciales mixtas (MMA). El australiano recuperó en el UFC 314 de Miami el título de la UFC que le arrebató hace 14 meses Ilia Topuria. Caer y levantarse, esa siempre ha sido su máxima. 'Volk' se impuso a Diego Lopes, el hombre revelación de la división, siendo el primer luchador en la historia de la compañía que recupera su trono con más de 35 años, viniendo además de dos derrotas consecutivas por nocaut. Parte de culpa la tiene su entrenador principal, Joe López, quien lleva toda su carrera junto a él, desde la nada, hasta el estrellato. El técnico australiano, de origen español, atiende en exclusiva a ABC MMA para analizar su última victoria y el futuro que le depara a uno de los peleadores más grandes de este deporte.

-Felicidades por recuperar el título. ¿Cómo vivisteis la victoria de Volkanovski?

-Nadie creía que Volkanovski iba a ganar, pero nosotros sabíamos que lo podía hacer. Como venía de dos derrotas, ya tiene 36 años, la gente ya pensaba que era viejo y que su tiempo había pasado. Había muchos incrédulos en los medios de comunicación y en los aficionados. Diego Lopes es un hombre muy fuerte, pero Alex mostró por qué es el campeón del mundo.

-Es cierto que Diego Lopes venía con mucha hambre... ¿Cuál crees que fue la clave para que os llevarais la victoria?

-Si conoces a Volkanovski, tiene mucha determinación. Sabíamos que podía ganar esta pelea, el potencial que tiene. Si ves las peleas de Diego Lopes, siempre se termina cansando, en el tercer asalto ya no tiene la fuerza que al principio, pero esta vez fue diferente, porque no salió tan fuerte como sale siempre, creo que quería conservar su energía. Nosotros queríamos una pelea larga, llegar a los cinco asaltos, donde íbamos a ser más fuertes. En el cuarto asalto, Alex sufrió un corte en el ojo y ya no podía ver bien. Me parece incluso que se rompió la mano, en el campamento de entrenamiento ya se hizo daño y estaba tocada. Durante dos semanas no podía golpear con esa mano.

Noticia Relacionada Alexander Volkanovski recupera el trono que perdió: vence a Diego Lopes por decisión unánime Jose Soriano El australiano recuperó su mejor versión en el UFC 314 y se convirtió en el primer campeón en la historia que con más de 35 años recupera el cinturón

-A nivel mental, esta victoria ha sido muy importante para Volkanovski. Catorce meses sin pelear, venir de dos derrotas... ¿Cómo lo ha gestionado?

-Cuando nos dijeron que íbamos a pelear en Miami, Alex cambió el chip y activó el modo batalla. Nosotros solemos tener 8 o 9 meses de campamento de entrenamiento, esta vez eran 13 o 14 semanas. Comenzó a comer bien, todo sano, a él le gusta comer mucho lo que quiera, esta vez no, no bebió nada de alcohol, quería poner todo el foco en el combate. Perdió peso muy pronto, estaba fino durante todo el 'camp'.

-¿Cómo fue el 'training camp'?

-Fuimos primero diez días a Nueva Zelanda con nuestros amigos del City Kickboxing, luego volvimos a Australia donde estuvimos dos semanas, y luego fuimos a Tailandia al Bangtao, gimnasio del que somos dueños Alex y yo, es un gimnasio espectacular. Está en muy buen sitio y es muy grande. Allí estuvimos dos semanas. Y luego las últimas ocho semanas en Australia de nuevo.

-Desde luego que os salió muy bien, porque vimos una versión 'vintage' de Volkanovski, con muy buena presión, buena utilización del 'jab' e incluso sacando la lucha cuerpo a cuerpo. ¿También eso era parte de la estrategia?

-Alex se adapta a lo que tiene enfrente. Él se anticipa a los movimientos del rival, tiene una capacidad enorme. Trabajamos mucho que no saliera del cuerpo a cuerpo con la cabeza en alto, donde le pueden conectar. Lo hizo aún así alguna vez, pero la mayoría del combate Alex estuvo muy enfocado y con la cabeza puesta en la jaula. Lo manejó todo como tenía que hacerlo.

-La realidad es que Volkanovski se ha convertido en el primer campeón que recupera su título con más de 35 años en la historia de la UFC.

-Él siempre ha tenido una gran mentalidad. Cuando peleó con Islam Makhachev fue con 10 días de antelación, tenía que perder 12 kilos en esos días. Le cogió sin entrenar, su hija acababa de nacer... Estaba en un tiempo de vacación. Y pasó lo que pasó. Pero quería seguir peleando y nadie le va a cambiar. Si Alex se quisiera retirar hoy, yo estaría contento, pero sé que él va a querer seguir peleando. Su mujer me preguntó si esta era la última pelea y le dije que si quisiera Alex yo estaría muy feliz, pero le conozco y una o dos veces más va a pelear.

-Volkanovski contó que hasta febrero no supisteis que vuestro rival era Diego Lopes y estabais enfocados en una pelea contra Ilia Topuria. ¿Esto es así?

-Sí, nosotros creíamos que era Ilia hasta que fuimos a Nueva Zelanda, allí nos avisaron que era Diego Lopes. Yo sé que Alex quiere volver a pelear contra Ilia Topuria. En su mente, sabe que puede ganar contra Ilia. Pero nos dieron a Diego y así fue. Los dos son campeones de personas, tanto Diego como Ilia, los conozco y son buenas personas.

-Al final hay que entender el negocio y el 'trash talk' (hablar basura) forma parte del marketing de los combates.

-Claro. Volkanovski me lo decía: si me ofrecen respeto yo también a ellos. Y tanto Diego como Ilia le muestran mucho respeto.

-Donde se volvieron a encontrar Volkanovski e Ilia fue en el UFC 312 de Australia, donde Aleksandre Topuria debutaba en UFC frente a un alumno tuyo, Colby Thicknesse. ¿Cómo lo viviste?

-Era un corto aviso para Colby, Aleksandre fue mejor esa noche y ganó. Todo el crédito para él. Colby lo hizo bien, cometió algunos errores y cayó. Pero si vieron la pelea Colby merece estar en la UFC. Los 'matchmakers' estaban contentos y le van a dar otra oportunidad en mayo o junio.

-Volviendo a Volkanovski, ¿sabes cuándo podría estar de regreso al octágono?

-Él quiere pelear dos veces más este año si puede. La UFC va a volver a Australia en septiembre y Volkanovski quiere pelear allí, pero su mujer no quiere porque están esperando a otro hijo (risas). ¡No vas a pelear en septiembre!, le ha dicho.

-Hablando de nombres, ¿quién crees que merecería ser el siguiente retador para Volkanovski?

-Yair Rodríguez peleó muy bien en Miami. Si hubiera ganado su rival, Patricio Pitbull, le hubieran dado la oportunidad contra Volk. Pero Yair estaba dos o tres marchas por encima esa noche. Pero, aunque a la UFC no le gusta mucho, el que está invicto y ha ganado a todos es Movsar Evloev, el derecho debería ser para él. Pero la UFC puede hacer lo que quieran. Ellos nos dijeron que nos iban a dar la revancha contra Ilia, y luego Max Holloway ganó y le dieron a él la oportunidad. Y al final no tuvimos la revancha con Ilia, por eso tuvimos que esperar tanto. No sabemos lo que va a pasar.

-Ya que tenemos encima de la mesa el nombre de Ilia Topuria... ¿crees que tiene lo suficiente para vencer a Islam Makhachev?

-¡Claro! Ilia tiene piedras en las manos, si te conecta, vas a caer. Ya lo ha hecho con Volkanovski y con Holloway. Si no lo ven es porque están ciegos. Cuando empiezas a ganar así, la confianza sube más y te vuelves mejor. De las cabeza pasa al cuerpo y sigues mejorando. Cuando ganas así, es lo que sucede.

-Para terminar, ¿crees que Ilia y Volkanovski volverán a enfrentarse en algún momento en el peso ligero?

-Sé que Alex quiere pelear de nuevo contra Ilia, porque en su cabeza cree que puede ganarle y lo quiere hacer. Cuando perdió, es lo único que decía, que quería la pelea una vez más.