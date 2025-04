Alexander Volkanovski recupera el trono que perdió contra Ilia Topuria: vence a Diego Lopes por decisión unánime

Las maldiciones están para romperlas. Esto es lo que ha conseguido Alexander Volkanovski, quien puede decir con orgullo que es de los mejores de la historia del peso pluma (145 libras o 65,8 kilos) de la UFC. El australiano, que perdió su cinturón en febrero de 2024 contra Ilia Topuria, volvía más de un año después para recuperar el cetro que una vez le perteneció contra la estrella en ascenso Diego Lopes. Además de la increíble gesta que supone convertirse en campeón de la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del planeta, Volkanovski ha sido el primer campeón en la historia que recupera su título teniendo más de 35 años.

El público que acudió al Kaseya Center de Miami fue testigo de un choque de primer nivel entre The Great (apodo de Volkanovski) y Diego Lopes, quien venía de una racha de cinco victorias al hilo, en el UFC 314. Desde el primer asalto se vieron las intenciones del australiano, tratando de puntuar pero sin temor a los intercambios. De hecho, el ahora nuevo campeón comenzó a salir mejor parado de estas refriegas, conectando de manera más contundente pero sin terminar de capitalizar al brasileño. A pesar la edad y de venir con dos nocauts en sus espaldas, Volkanovski estaba en su mejor versión.

En el segundo interludio ocurrió una tónica similar a su predecesor. Volkanovski continuaba en su distancia con un manejo soberbio del jab pero siempre con el peligro de que conectara Lopes. Es más, al final del asalto hubo un despiste de The Great que hizo que le llegaran las manos del brasileño, propiciando su caída. Los fantasmas de sus pleitos anteriores rondaban la mente del campeón. En el tercero, el australiano trató de reponerse, llevando la contienda de manera más táctica. Aun así, hubo momentos de guerra cuando un gancho de Volkanovski y un uppercut de Diego Lopes conectaron de manera simultánea.

Entrando ya a los asaltos de campeonato, el nuevo campeón siguió dominando. Su jab seguía preciso, y en los momentos de intercambios de golpes seguía dejando mal parado al brasileño. No obstante, al término de este cuarto round, Lopes se encendió, conectando poderosas manos y obligando al australiano a retroceder. En el útlimo compás se siguió repitiendo todo lo anterior. El miembro del Lobo Gym no supo descifrar a Volkanovski y era poco a poco superado, ya que sus manos de poder no llegaban con certeza. En los últimos segundos trató de llevar la pelea al barro, provocando a su rival en el centro del octágono. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo y Volkanovski no entró en su juego. Siguió circulando y mantuvo la distancia clavando su izquierda para cerrar por encima.

Así, Alexander Volkanovski vuelve a la cima de la categoría, imponiéndose a Diego Lopes por decisión unánime (49-46; 49-46; 48-47). Después de perder por KO con Islam Makhachev, y volver a caer de nuevo contra Ilia Topuria, muchos lo daban por muerto. Sin embargo, el australiano ha resurgido de sus cenizas y ha recuperado su título como monarca de la división, ampliando sus argumentos para ser considerado como el mejor en la historia de esta. Ahora, a sus 37 años no lo quedan muchos combates bajo la manga, pero ha demostrado que sigue en su mejor nivel.