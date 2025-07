Topuria, confiado sobre la posible pelea contra Tsarukyan: «Es el más fácil de todos...»

El actual campeón del peso ligero de la UFC, Ilia Topuria, se ha convertido, en apenas cinco años, en la cara de la compañía estadounidense. El hispanogeorgiano reposa ya en la primera posición del ranking libra por libra, que determina la clasificación de los mejores peleadores del mundo de artes marciales mixtas (MMA), sin importar la categoría de peso en la que compiten.

Después de su apabullante triunfo ante el brasileño Charles Oliveira, al que noqueó en apenas dos minutos y medio en Las Vegas, es hora de hacer cábalas, y analizar quién será el siguiente luchador en enfrentar a El Matador. El propio Topuria cree que el británico Paddy Pimbett «sería el siguiente». «Por eso lo subí, fue inteligente, porque es de los más fáciles. No esperaría demasiado, porque si entras con tantos requisitos, a lo mejor nunca se da el combate. Paddy está en problemas porque yo soy flexible», expresó sobre su futuro compromiso.

Aunque la citada pelea contra el inglés es el combate más mediático que pueda encontrar ahora mismo Topuria en el peso ligero, por su posición en el ranking, Arman Tsarukyan debería ser el próximo rival del hispanogeorgiano, algo que no le preocupa en absoluto. «Es el más fácil de todos, mucho más que Paddy», apuntó, con sorna, durante la primera rueda de prensa que concedía en Madrid tras su victoria.

Noticia Relacionada Topuria asegura que Makhachev subió de división para evitar su pelea: «Sabe que soy peligroso» Álvaro Colmenero El campeón del peso ligero de la UFC buscará combatir contra el daguestaní en un futuro

«Imagínate tener la oportunidad de pelear y decir que te retiras porque te duele la espalda, no lo concibo. Yo hubiera salido sin brazo, me daría igual», comentó sobre la retirada del luchador por un problema en la espalda en el UFC 311 cuando era aspirante al título del ligero. «Mentalmente no está donde tiene que estar. No sabe qué hacer para limpiar su cagada, ahora cree que por estar hablando se le dará la oportunidad, pero la realidad es que va a estar en el congelador un 'ratito'», apostilló.

En los próximos meses saldremos de dudas. Por el momento, Topuria ya ha deslizado que baraja volver a pelear en diciembre, siempre que la UFC así lo considere. De lo contrario, habría que esperar al primer trimestre de 2026.